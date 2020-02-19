SpaceX載4旅客遨遊太空 花費動輒30億元

美國太空探索公司今天宣布，將與征服太空之旅公司合作，載送4名旅客抵達以往私人太空遊都未能觸及的高度，任務於2022年底前執行，花費逾1億美元（約新台幣30億元）。

法新社報導，美國太空探索公司（SpaceX）已與征服太空之旅公司（Space Adventures）簽署協議。位於華盛頓的征服太空之旅公司曾送8名太空旅客搭乘俄羅斯的聯合號火箭（Russian Soyuz rockets）前往國際太空站（ISS）。

這8人中的第一人是狄托（Dennis Tito），他在2001年花了2000萬美元在國際太空站停留8小時。最後一人則是加拿大太陽劇團（Cirque du Soleil）創辦人拉里貝代（Guy Laliberte）於2009年前往體驗。

SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）說：「這個歷史性任務將為所有夢想太空旅遊的人們開闢一條路，很開心可以和征服太空之旅公司團隊一起出任務。」

征服太空之旅公司總裁謝里（Tom Shelley）說：「我們的目標就是嘗試抵達比國際太空站高出約2至3倍的地方。」

謝里補充，國際空間站軌道距離地表的高度大約是400公里，而這次任務最後究竟會飛多高，還要由SpaceX決定，會待多久則看旅客意願。

報導表示，這批新的旅客可能搭乘SpaceX太空艙飛龍號（Crew Dragon）。太空艙被設計用來載送太空人從地表飛至國際空間站，空間只有9平方公尺，且沒有睡覺、盥洗的私人空間。

這趟旅程將由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭所驅動。根據公開資料，光發射火箭的費用就要6200萬美元，此外還要建造新的飛龍號太空艙。

這樣花下來是否會超過1億美元，謝里給出的答案是會的，但他沒有說出具體數字。不過他也強調，它們擁有世界各地的高淨值資產人士客源，其中很多人對太空飛行有興趣。