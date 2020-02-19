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全球暖化不可逆 珊瑚恐百年內滅絕

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國有科學家指出，人類再不試圖減緩全球暖化，珊瑚可能在2100年前滅絕。（Photo from Wikipedia）
美國有科學家指出，人類再不試圖減緩全球暖化，珊瑚可能在2100年前滅絕。（Photo from Wikipedia）

人類可能親眼見證珊瑚礁滅絕的慘劇。夏威夷馬諾大學的研究近日指出，如果照現今全球暖化的速度，珊瑚礁可能在2100年前就會消失在地球上。由於暖化導致海水溫度上升、海洋酸化，讓珊瑚礁逐漸無法適應而減少分佈。珊瑚礁是魚類重要棲息地，如果完全滅絕導致海洋生態崩解，受害的仍是人類。

珊瑚將因暖化滅絕

根據《NBC新聞網》報導，主導研究的馬諾大學科學家賽特在聖地牙哥舉辦的海洋年會中表示，根據他們運用海水暖化速率、酸化程度與人類捕撈進行計算，在2100年前，海洋中將幾乎不存在適合珊瑚棲息之處，「人們可能認為2100年很遙遠，但很快我們就會嘗到苦果了。」

研究中明確指出，在眾多影響珊瑚數量的因素中，人類排放溫室氣體增強溫室效應的影響最大。溫室效應除了讓海水升溫外，大氣中的二氧化碳也會加速融到海水中，造成海洋酸化，而珊瑚礁主要以碳酸鈣組成，海水酸化會讓碳酸鈣溶解，加速破壞珊瑚礁。

根據研究資料，2014到2017年間，全球有75%珊瑚因為海水酸化或暖化，面臨白化的風險。雖然白化不會真正將珊瑚殺死，但是會讓珊瑚礁變得更脆弱，容易遭病菌侵害。珊瑚礁的漁業價值非常高，更是大多數海洋魚類的棲息地。以大堡礁為例，總計帶給人類高達5600萬美金的商業效益。

透過養殖復育珊瑚

《化學與工程新聞網》提到，雖然珊瑚礁處境惡劣，但許多海洋學家透過養殖、近海復育的方式培育珊瑚，也試圖尋找可以讓珊瑚更耐熱、耐酸的方法。國立海洋生物博物館副研究員林家興表示，如果能保育珊瑚礁，就等於保護整個海洋。隨著氣候變遷益發受到重視，還是有科學家對保育珊瑚持樂觀態度。

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