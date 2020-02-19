尋獲史前人種骨骼 重建人類起源史

重建古人類史大發現！紐約哥倫比亞大學的團隊近日宣布，找到演化關鍵人種「尼安德塔人」的完整骨骼，由於過去發現的都是支離破碎的骨頭，這次的發現能讓科學家更了解尼安德塔人的實際身高、身材比例與現代人的差別，以及過去尼安德塔人的生活史。

有文化的行為

根據《英國廣播公司》報導，主導研究的科學家索拉奇（他去年過世）在團隊發表的報告中提到，他們在伊拉克北部的庫德斯坦邦的一個洞穴中，發掘出的尼安德塔人遺體有著完整的上半身，但是頭骨還是有被擠壓的痕跡。

除了完整骨骼外，洞穴裡面還有一堆骨頭被埋在一起，科學家還在骨頭裡發現含有大量花粉成分，索拉奇表示，這代表尼安德塔人有「花葬」的行為，代表他們可能具有智慧，並不是像過去人們認為，是沒有文化且野蠻的人種。

完整遺體具研究潛力

雖然先前在西班牙也有尼安德塔人化石出土，但是劍橋大學教授帕馬羅伊表示，這個最新出土的化石比之前更有研究潛力。帕馬羅伊還提到，隨著科技進步，如果發現完整的遺體，配合DNA分析，很多過去無法研究的方向都可以更容易進行，例如尼安德塔人可能滅絕的原因，以及與現代人類的差別。

《CNN》提到，尼安德塔人是近代人類演化的關鍵人種，我們人體內有一些DNA就是從尼安德塔人來的，而隨著越來越多的研究，科學家也發現尼安德塔人的文化發展可能比過去想得還複雜，這對於科學家探討人類行為研究與社會部落的發展有很重要的幫助。

【更多精采內容，詳見 】