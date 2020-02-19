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托兒所拒收、貨運拒送 日確診醫院發文控訴社會「無理歧視」
新冠肺炎疫情延燒，日本持續出現醫護人員確診案例，現有醫院出面控訴，一線醫護人員及其家人受到無理歧視，引發網友討論。
曾收治日本首例死亡病例的神奈川相模原中央醫院，17日傳出照顧過死者的護理師遭到感染，當日醫院便發出公告關閉門診及暫停探視住院病人，待確認安全後恢復。接著隔日又發布一篇文章，公開控訴「醫院職員及其小孩受到無理的歧視待遇」。
據相模原中央醫院表示，由於出現確診病例，一些職員的孩子被學校要求待在家中，或是被托兒所拒收，導致能夠上班的護理師人數減少。此外，貨運業者開始拒絕配送醫院物品，請求其他醫院派遣醫師或患者希望轉院都被拒絕。
該控訴引發不少日本網友討論，有不少人認為這不是差別待遇，而是預防感染，更認為這是其他人保護自己的措施，當無法肯定職員小孩是否被傳染時，托兒所當然會拒絕他們進入。該則新聞傳至台灣，不少網友都表示「日本不意外」，指出當時福島核災後，社會上也充滿對福島縣民的歧視；也有人認為在這種情況下人民會恐懼是正常的，應該檢討的是政府應對不足，讓人民無法信任尋求自保。
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