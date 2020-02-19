他是瓦昆菲尼克斯，也是現實中的小丑：為什麼你該重新認識這位奧斯卡影帝？

瓦昆菲尼克斯憑藉《小丑》奪下本屆奧斯卡金像獎最佳男主角。他也是現實生活中的小丑，從戲裡到戲外，瓦昆都有其故事性，也有他可怪可愛之處。媒體喜歡將他比喻為怪咖，但他的怪異與特立獨行，也僅僅是因為他有其必須擁護的價值。

台灣時間 2 月 10 日，第 92 屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於加州洛杉磯揭開序幕。瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）憑藉著《小丑》，摘下第 77 屆金球獎劇情類最佳男主角後，今次又風光拿到奧斯卡最佳男主角獎。

從戲裡到戲外，瓦昆都有其故事性，也有他可怪可愛之處。媒體喜歡將他比喻為怪咖，因為他的行為舉止總是出人意料。

好比曾經在宣傳《小丑》時，因為記者的一個問題，馬上掉頭走人，也不顧現場氛圍；譬如 1 月 10 日，才因為到國會大廈前參加氣候變遷抗議活動「Fire Drill Fridays」，而被警察以涉嫌擾亂秩序帶回警局；又譬如數十年如一日，為保護動物而拒穿真皮皮鞋，即便正式頒獎典禮也只穿一雙 Converse 帆布鞋；在本屆金球獎之後，更宣布他將只會穿著同一套西裝出席頒獎典禮——他是一位演技精湛的演員，也是一位社會倡議家、實踐者，為動物、為環境、為平等、為性別，他一次次利用站上舞台的機會發聲。

本屆的奧斯卡頒獎典禮上，他的一席演說，再次獲得台下掌聲：

嗨，大家好嗎？此刻，我的內心充滿感激，然而我不覺得自己因此比其他候選人、房間裡的任何人還要高等，因為我們對電影有同樣的愛，而這份感情，也造就了我不凡的人生，倘若失去它，我的人生不知道會變得如何。

但我想，上天給予我，以及這個房間裡所有人最棒的禮物，就是讓有機會發聲的人，為無聲者說話。此刻，我們正共同面對著令人沮喪的議題，儘管各自擁護不同立場，但我其實看見了其中的相似之處。

無論是討論性別不平等／歧視、酷兒權益、原民權益、動物權益，我們都在共同對抗某種不公義——反對單一國家、單一種族、單一性別、單一物種有權支配、控制、利用、掠奪，卻不受到任何懲罰。

我們失去與自然世界的連結，我們所犯的，是名為「以自我為世界中心」的罪，相信人類是宇宙中心，我們跨足自然世界，掠奪資源，我們以為自己有權力讓乳牛人工受精，而當牠生了孩子，我們又將之奪走，即便牛隻的痛苦顯而易見。接著我們又奪走要餵養小牛的牛奶，加進每日的咖啡和早餐麥片裡。

我想，人類之所以害怕改變自己，是因為我們以為改變勢必伴隨犧牲。但人類，是如此有創造力、靈巧、機智，若我們將愛與憐憫奉為最高原則，就能發展對眾生、環境皆友善的運作機制。

我的一生就像個流氓，我很自私，有時很殘酷、難以相處，但我很感激在這裡的所有人，願意給我機會。而當我們盡力而為，支持彼此、共同幫助彼此成長，而不是用錯誤互相抵銷，當我們教育、引領彼此走上救贖一途，才是人性的展現。

在我哥哥 17 歲時，曾寫下這句歌詞：「用愛救贖，隨之而來的將會是和平。」

謝謝大家。

等了 15 年拿下奧斯卡影帝，他也是現實生活中的小丑

從 2019 年底到 2020 年，瓦昆·菲尼克斯的聲勢隨著電影《小丑》推向高峰，他大可站在鎂光燈下，理所當然地享受眾人的掌聲，可是他選擇將自己縮得很小，把舞台與燈光讓給那些沒有辦法說話的人們，也讓給那些未被看見的社會角落。

於是 1 月 5 日獲得金球獎劇情類最佳男主角，他說「我們該為氣候變遷做出犧牲和改變」；1 月 19 號接下美國電影演員協會獎，他說「我是站在我最愛的演員——希斯萊傑的肩膀上。」；2 月接下英國影藝學院獎最佳男主角獎，他點出影界「太白」的問題：「我必須說，自己的內心十分衝突，因為我的許多同夥演員，值得獲獎，但是他們卻沒有相同的權利⋯⋯我想我們正在傳遞明確的訊息給『有色人種』：你們不被歡迎。 我們對這些有許多貢獻的人們傳遞這樣的訊息，而我們卻能從中獲利。」

他明確表示，沒有人希望被救濟或給予優惠待遇，但每年「白人」仍能從中獲取利益：「人們都需要被認可、被感激與尊重⋯⋯我沒有盡力去確保自己工作場域的多元共融性，但我想，比讓影視劇組多元更重要的事，是我們必須真的去了解系統性的種族歧視。」

人們口中的怪異與特立獨行，也僅僅是因為他有其必須擁護的價值。

《小丑》裡，有一幕是亞瑟與電視主持人莫瑞在爭執，亞瑟說：「你可曾走到外面的世界看看嗎？你可曾離開這個錄影間嗎？人們對彼此叫囂，沒有公平正義，沒有人在意其他人，你想像湯瑪斯偉恩，會在意我這種人嗎？他有為自己以外的人著想嗎？」（延伸閱讀：《小丑》的瘋狂背後：無家、失愛、創傷，足以造就一個心碎的反派）

儘管有人質問小丑的暴力，是否存有某種煽動社會仇恨的意圖，然而每當聽見瓦昆在頒獎典禮上的致詞，以及他選擇走上街頭，參與各個抗議示威現場，為多元平等、物種生存權而奮戰，我總在想，或許這正是我們必須去聆聽的聲音。

如果世界有愛，小丑的存在便不再只是一種悲哀，而瓦昆的存在，正好證明了這一點。

【推薦閱讀】

《小丑》的社會心理學：愛的反面不是恨，而是冷漠

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

拍同志接吻照被辱罵 英攝影師：會繼續拍下去

本文由女人迷授權，原文連結請點

他是瓦昆菲尼克斯，也是現實中的小丑：為什麼你該重新認識這位奧斯卡影帝？