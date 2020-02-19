快訊

鑽石公主542確診…台灣5移民官全身而退 他爆救命三關鍵

「商務艙只有我！」 百萬網紅臉書揭首爾搭計程車經歷

大阪飯店住一晚不用5元？ 網驚：比睡車上還便宜

聯合新聞網 / 綜合報導
日本大阪市北區的E Hotel最近推出了「十圓」和「百圓」方案，引起關注。圖／ <a href=Maidonanews" title="日本大阪市北區的E Hotel最近推出了「十圓」和「百圓」方案，引起關注。圖／ Maidonanews">
日本大阪市北區的E Hotel最近推出了「十圓」和「百圓」方案，引起關注。圖／ Maidonanews

日本大阪府大阪市北區的一家飯店「E Hotel」，最近在網路上突然出現了「10日圓（約新台幣3元）」和「100日圓（約新台幣30元）」的超低價住宿方案，引起譁然。不少網友都大驚失色：「住一個月只要3000日圓（約新台幣1000元）喔？」、「欸？為什麼！？」、「比在車上過夜還省耶」、「大阪太猛了」。

根據日本媒體Maidonanews的報導，這個方案其實是「慈善方案」，入住時間只限於2月10日至2月29日之間，方案的總房間數也有上限。透過飯店網站預約的「十圓方案」入住者，除了住宿費以外，還需要提供可以捐贈給育幼院的物資，如衣服、玩具等，用作慈善用途。至於透過旅館比價網站等其他網站預約的「百圓方案」入住者，業者則會將扣除網站手續費後的收益全額捐出，作為公益用途。

而房型部分，則由消費者自己選擇，無論是單人房或是豪華雙人房，都在選項之內。不過，由於該方案規劃的房間數量原本就不多，加上方案一出現，立刻引起搶購，目前方案內的所有房間已經銷售一空。

對於網路上有傳言，指該方案是業者為了搶救被疫情影響的住房率所採取的行動，業者也澄清，該活動其實是早在新冠肺炎疫情出現之前的計畫，和新冠肺炎疫情沒有關連。該計畫的主要目的是為了促進關西地區的慈善事業，並提升E Hotel的知名度。

公益活動
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

英現14世紀「黑死病」亂葬崗 埋48名成人孩童遺骸

黑死病14世紀橫掃整個歐洲，當時的英格蘭蒙受慘痛疫情。考古學家近日發表研究，指從北林肯郡的桑頓修道院（Thornton ...

武漢肺炎延燒 日本吉卜力美術館開放退票

武漢肺炎疫情延燒影響，日本三鷹之森吉卜力美術館開放退票。吉卜力美術館本來從一月底採取讓民眾重新選擇入館日期的做法，但因為...

大阪飯店住一晚不用5元？ 網驚：比睡車上還便宜

日本大阪府大阪市北區的一家飯店「E Hotel」，最近在網路上突然出現了「10日圓（約新台幣3元）」和「100日圓（約新台幣30元）」的超低價住宿方案，引起譁然。不少網友都大驚失色：「住一個月只要3000日圓（約新台幣1000元）喔？」、「欸？為什麼！？」、「比在車上過夜還省耶」、「大阪太猛了」。

他是瓦昆菲尼克斯，也是現實中的小丑：為什麼你該重新認識這位奧斯卡影帝？

瓦昆菲尼克斯憑藉《小丑》奪下本屆奧斯卡金像獎最佳男主角。他也是現實生活中的小丑，從戲裡到戲外，瓦昆都有其故事性，也有他可怪可愛之處。媒體喜歡將他比喻為怪咖，但他的怪異與特立獨行，也僅僅是因為他有其必須擁護的價值。

摩登東京與咖啡香 咖啡廳裡的文人軼事

17世紀，咖啡由荷蘭人傳到日本。德川政權深怕洋人作亂，啟動鎖國，除了跟中國、朝鮮來往，歐洲國家只准許跟荷蘭商人互動，此後更孕育一批蘭學學者。荷蘭人一到港口，下船後免不了尋歡作樂，初會藝伎時，通常會以咖啡豆當禮物。因此，在日本咖啡傳播史中，藝伎是率先品嚐到咖啡的一群。

敘利亞父親的苦心！讓3歲女童不怕爆炸聲還笑開懷

3歲敘利亞女孩莎爾瓦生命裡除了戰爭之外，一無所有。不過現在炸彈落下的聲音竟然會讓她開懷笑個不停。令人不捨的是，這是她父親...

浪漫化的「性侵文化」？法國藝文圈遲來的#MeToo革命

以《燃燒女子的畫像》驚豔全球影壇的法國女影星阿黛兒．艾奈爾（Adèle Haenel）去年底自我揭露自己青少年時期，遭到她生涯首部長片導演胡吉亞（Christophe Ruggia）肢體性騷擾的往事。她的控訴不僅迫使巴黎地檢署檢察官對胡吉亞提起公訴，也在法國影壇和藝文圈播下 #MeToo 運動的新火種，促使社會輿論重新反省法國的兩性文化，批判各種合理化、浪漫化性暴力的權力潛規則。

高溫拉警報… 三分之一物種50年內恐滅絕

氣溫升高可能導致物種滅絕；日前發表的新研究警告，再過五十年，地球上將有三分之一動植物的物種可能消失。

減碳救地球 貝佐斯捐3000億

全球首富、亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）十七日宣布，將捐出一百億美元（新台幣三千億元）設立「貝佐斯地...

同位素分析蛋殼 恐龍原來是溫血

恐龍是「冷血動物」嗎？你確定？耶魯學者羅賓·道森分析恐龍蛋殼化石，運用同位素方法重現恐龍母體體溫，藉由高緯度化石排除環境變因，發現這些龐然生物體內的血液可能是「溫血」。上週在《科學進展》發表說：「研究結果顯示，多數的恐龍體溫都比外在環境來得高。」

影／搭飛機傾倒椅背引爆論戰 網友：該罵的是航空公司

美國近期一段搭飛機傾倒椅背影片，在網路上引爆論戰，爭執「傾倒椅背是否要取得後方乘客同意」。但有網友開始改轉罵航空公司，指...

地球公轉軌道週期性變化 或促成史上最大規模的物種滅絕事件

人類活動排放過量二氧化碳至大氣中，似乎一手促成當今全球暖化，然而現在一篇新研究發現，地球軌道的周期性變化也是造成碳循環和全球氣候變遷的原因。

熱門新聞

影／4000億隻蝗蟲逼近中國 3分鐘了解前因後果

切開青椒驚見「新生命」！活青蛙躲藏其中 遭安樂死調查

禁止奇異引擎銷陸？ 川普：沒有任何理由阻止美國開放

劍指台積電！傳三星贏得高通5奈米數據機行動晶片合約

想當海上王者？男大生踏上浮冰被漂走 受困海中成孤兒

美議員開會中途豪飲巧克力醬 背後原因超環保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。