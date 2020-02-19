大阪飯店住一晚不用5元？ 網驚：比睡車上還便宜
日本大阪府大阪市北區的一家飯店「E Hotel」，最近在網路上突然出現了「10日圓（約新台幣3元）」和「100日圓（約新台幣30元）」的超低價住宿方案，引起譁然。不少網友都大驚失色：「住一個月只要3000日圓（約新台幣1000元）喔？」、「欸？為什麼！？」、「比在車上過夜還省耶」、「大阪太猛了」。
根據日本媒體Maidonanews的報導，這個方案其實是「慈善方案」，入住時間只限於2月10日至2月29日之間，方案的總房間數也有上限。透過飯店網站預約的「十圓方案」入住者，除了住宿費以外，還需要提供可以捐贈給育幼院的物資，如衣服、玩具等，用作慈善用途。至於透過旅館比價網站等其他網站預約的「百圓方案」入住者，業者則會將扣除網站手續費後的收益全額捐出，作為公益用途。
而房型部分，則由消費者自己選擇，無論是單人房或是豪華雙人房，都在選項之內。不過，由於該方案規劃的房間數量原本就不多，加上方案一出現，立刻引起搶購，目前方案內的所有房間已經銷售一空。
對於網路上有傳言，指該方案是業者為了搶救被疫情影響的住房率所採取的行動，業者也澄清，該活動其實是早在新冠肺炎疫情出現之前的計畫，和新冠肺炎疫情沒有關連。該計畫的主要目的是為了促進關西地區的慈善事業，並提升E Hotel的知名度。
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