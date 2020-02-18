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同位素分析蛋殼 恐龍原來是溫血

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
研究員分析傷齒龍、慈母龍的蛋殼化石，藉由觀察化石內的碳、氧原子排序，可算出恐龍媽媽的身體溫度高於環境。（photo by Flickr）
研究員分析傷齒龍、慈母龍的蛋殼化石，藉由觀察化石內的碳、氧原子排序，可算出恐龍媽媽的身體溫度高於環境。（photo by Flickr）

恐龍是「冷血動物」嗎？你確定？耶魯學者羅賓·道森分析恐龍蛋殼化石，運用同位素方法重現恐龍母體體溫，藉由高緯度化石排除環境變因，發現這些龐然生物體內的血液可能是「溫血」。上週在《科學進展》發表說：「研究結果顯示，多數的恐龍體溫都比外在環境來得高。」

恐龍並非冷血動物

根據《CNN》報導，電影《侏儸紀公園》掀起全球恐龍熱，但一般觀眾的既定印象可能是錯誤的。耶魯地質暨地球物理部門助教皮切利·赫爾形容，「恐龍蛋在母親體內成形，就像是遠古的溫度計。」研究員分析傷齒龍、慈母龍的蛋殼化石，藉由觀察化石內的碳、氧原子排序，可推算出恐龍媽媽的身體溫度高於環境。

已知的許多研究都顯示，許多恐龍都具有像鳥一樣的羽毛，且顏色鮮豔。牠們發出的聲音也可能聽起來類似鴿子的咕咕聲，而不是如同獅子、老虎似的咆哮。羅賓·道森說，恐龍介於溫血鳥類和冷血爬蟲類的進化分水嶺上，所有主要恐龍群的體溫均高於其生存環境，這種升高體溫的適應能力是恐龍的早期進化特徵。

同位素與高緯度

根據《每日遺產》報導，耶路撒冷希伯來大學地球科學研究所的哈吉特·阿菲克教授的團隊進行研究，分析蛋殼中主要成分碳酸鈣礦物質中，重同位素之間的化學鍵，使科學家能計算出礦物質形成的溫度，以及產卵的母親恐龍的體溫，發現牠們的體溫介於攝氏35~40度之間。

但是，這些資訊仍然沒有回答：恐龍是是自身產生熱量，還是從太陽和周圍環境中變暖？為了解決這個問題，團隊研究了一批在加拿大艾伯塔省等高緯度地區出土，已有7,500萬年歷史的恐龍蛋化石碎片，以確保其溫暖的體溫是內部代謝變暖過程的結果，而不僅僅是反映周圍的氣候，終得以確認：恐龍屬於溫血動物。

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