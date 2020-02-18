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400年名畫疑為助手作品 科技證明出自林布蘭

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合17日電
超過400年歷史的名畫「年輕女子肖像」，原被懷疑並非出自林布蘭本人之手，而是由助手操刀；但是現代科技經過重重檢驗後證實，該畫作確實出自林布蘭。圖為該畫修復前(左)和修復後的對比。(美聯社)
超過400年歷史的名畫「年輕女子肖像」，原被懷疑並非出自林布蘭本人之手，而是由助手操刀；但是現代科技經過重重檢驗後證實，該畫作確實出自林布蘭。圖為該畫修復前(左)和修復後的對比。(美聯社)

來自17世紀荷蘭的巴洛克名畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)，其中一幅超過400年歷史的名畫「年輕女子肖像」(Portrait of a Young Woman)，日前被懷疑畫作並非出自林布蘭本人之手，而是由助手操刀；而多虧專家運用現代科技的進步，經過重重檢驗後證實該畫作確實出自林布蘭。

「年輕女子肖像」為橡木板上的油畫，作者屬名為林布蘭，該福名畫過去收藏在賓州的阿倫敦美術館(Allentown Art Museum)已長達數十年，但一直到兩年前才送到紐約大學(New York University)做保存和清潔。

保存的過程中因為必須先將上層過多厚重的顏料移除，保管員因此開始懷疑這幅顏料過多的畫作是否真的出自本人之手；負責阿倫敦美術館策展事務的依蘭‧米漢洛克(Elaine Mehalakes)說：「這幅畫作上有太多的顏料塗層，導致我們很難研究畫作底下的原始筆法和顏色。」

因此保管員使用各種鑑定工具包括X光、紅外線和電子顯微鏡等，希望能找出畫作最原始的筆法，然而最後紐約大學的保管員兼鑑定專家關珊(Shan Kuang)說：「這幅畫作的筆法非常生動活潑，和林布蘭其他的畫作一致。」

紐約大學鑑定完後也交由其他幾位鑑定專家複查，經過謹慎的評估鑑定專家皆一致附和紐約大學的結論：這幅1632年的畫作確實出自林布蘭。

米漢洛克說：「我們很激動也很興奮，這幅畫比以前更增添了一點光彩，而民眾更能貼近林布蘭本人的眼光來欣賞這幅畫作。」

阿倫敦美術館目前尚未聘請專業估價，也沒有出售該幅畫作的意願，但據稱林布蘭的畫作可值上千萬元，該幅畫作也將於今年6月7日重新展出。

紐約 美術館 倫敦
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