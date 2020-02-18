快訊

疫情延燒 全球「在家上班」超爽？有人很痛苦

隔離期滿！日本宣布鑽石公主號乘客 明起可陸續下船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園注意！全球流行致命「3人跳挑戰」 易造成腦震盪頸椎斷裂

聯合新聞網 / 綜合報導
青少年間流傳三人跳挑戰，容易造成嚴重傷害。請勿模仿。 圖擷自<a href=YouTube" title="青少年間流傳三人跳挑戰，容易造成嚴重傷害。請勿模仿。 圖擷自YouTube">
青少年間流傳三人跳挑戰，容易造成嚴重傷害。請勿模仿。 圖擷自YouTube

近日在全球校園內流傳一起惡作劇，「三人跳挑戰（Tripping Jump Challenge）」就是指三人並排站一起，左右兩邊的人先騙中間的人一起跳起來，當三人跳到第二下或第三下時，左右兩邊的人伸出腳，將站在中間的人絆倒，中間的人因頭部著地，容易造成腦震盪、頸椎斷裂等傷害，目前已有一名少女因此死亡，學者及家長也呼籲千萬別玩這個遊戲。

綜合外媒報導，最近在抖音（TikTok）上流傳一段影片，畫面中三人並排一起跳起來，當跳到第二下或第三下時，左右兩邊的人用腳絆倒中間的人，使中間的人全身平躺重摔倒地，除了外傷之外，中間的人因撞擊力道過大且心理狀態未有準備，通常會受到驚嚇，不容易信任他人，甚至會導致嚴重的創傷。

美國就有一名媽媽，在臉書上為兒子抱不平，她表示她一定要告訴大家這個惡作劇有多可怕，當時她的兒子被2個朋友要求一起玩這個挑戰，當她的兒子跳起來時，兩個男孩快速將她兒子絆倒，並不停大笑，完全不知道釀了大禍，她兒子也因這個惡作劇，造成腦震盪、臉部縫針，差點連牙齒都撞斷了，媽媽表示兒子因信任同學而玩在一起，沒想到會發生這種憾事。

據了解，這個挑戰也叫做「破顱者挑戰」（skullbreaker challenge），是委內瑞拉的一所中學流傳出的遊戲，目前已造成巴西16歲少女因頭部受到重摔而身亡，還有美國16歲少女，與同學玩三人跳挑戰後心靈受創，導致少女不願意去學校上課。這款遊戲容易造成腦震盪，嚴重者可能會頸椎斷裂或是致死，外界也呼籲正視惡作劇問題，防止悲劇發生。

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

試喝超市飲品再放回 男揚言「傳播武漢病毒」網狠批

網紅惡作劇！他裝病大喊「冠狀病毒」後倒地 地鐵乘客瞬間逃出

丈夫惡作劇擺巨型「卡比獸」堵房門長達30天 妻崩潰：麥擱來啦

謊稱「罹患武漢肺炎」害班機折返 網紅坦承：只是想衝人氣

相關新聞

校園注意！全球流行致命「3人跳挑戰」 易造成腦震盪頸椎斷裂

近日在全球校園內流傳一起惡作劇，「三人跳挑戰（Tripping Jump Challenge）」就是指三人並排站一起，左右兩邊的人先騙中間的人一起跳起來，當三人跳到第二下或第三下時，左右兩邊的人伸出腳，將站在中間的人絆倒，中間的人因頭部著地，容易造成腦震盪、頸椎斷裂等傷害，目前已有一名少女因此死亡，學者及家長也呼籲千萬別玩這個遊戲。

《玩命斯巴達》：可怕的不是電玩 而是脆弱的人際

俄羅斯影集《玩命斯巴達》（S'parta），是一部透過電玩（video games）來探討青少年教育與次文化的影集。本劇獲得2018年度俄羅斯金鷹獎最佳電視電影／迷你劇集，劇中男主角亞歷山大．彼得羅夫（Александр Петров）也獲得電視類最佳男主角，隨後，Netflix買下該劇版權。

疫情延燒 全球「在家上班」超爽？有人很痛苦

新冠肺炎疫情爆發後，亞洲地區不少企業為了防疫，鼓勵員工留在家中工作，日本、香港、新加坡及中國大陸都有眾多上班族和公務員暫時在辦公室以外的地方工作，催生了全球規模最大的「在家上班」實驗。

聖母峰的半套大掃除？難過登天的尼泊爾軍隊「喜馬拉雅清運計畫」

「沒有雪巴人，他們是攻不了頂的。」長年被戲謔諷刺是「世界最高垃圾掩埋場」的喜瑪拉雅山聖母峰，近年隨著氣候暖化、冰雪融化而曝露的大量垃圾，加劇了尼泊爾極為頭痛的自然環保與觀光問題。就在春季登山季將至的同時，尼泊爾政府宣布將派遣一支軍隊登上聖母峰，預計清運的大量垃圾將超過3萬5,000公斤，並視情況協助搬運遇難的登山者遺體群下山。但這項遠大目標卻也有雪巴人質疑成效有限：只靠軍人根本攀登不了聖母峰高處，若少了登山能手雪巴人的入團協助，實際上也只能在海拔較低處冒命清掃。

南韓連環車禍載硝酸卡車翻覆起火 至少2死38傷

美聯社報導，南韓官員表示，數十輛車17日在南韓西南部一條高速公路發生連環車禍，已知造成2死38傷。

肺炎沒在怕？日本萬人裸體搶寶的神聖「裸祭」

「百年傳統、全裸感受，福氣啦！」有日本奇祭之稱的傳統祭典「裸祭」，15日深夜在岡山的西大寺熱血舉行。現場將近有1萬名只穿丁字褲的裸體男兒，團團簇擁準備搶奪祭典聖物「寶木」。圖為當夜寶木爭奪戰的狀絕場景，但肌肉汗水噴灑、飛沫與肌膚密集接觸的場面，也不禁引起日本民眾的憂心——大家是都沒在怕肺炎疫情擴散？

南蘇丹內戰談不攏 7年來38萬人受害

南蘇丹內戰延燒7年看不到和平！南蘇丹叛軍領袖馬查爾16日宣布，跟總統基爾在國家省的數量喬不攏，宣告談判破裂。南蘇丹2011年創國後，內戰卻從2013年打到現在，已造成38萬人死亡，且種族屠殺的狀況很嚴

罕見！日本抗疫 取消日皇生日慶祝活動

日本宮內廳17日宣布，取消原定本月23日在東京都皇居舉行的日皇德仁生日慶祝活動。

影／一周兩風暴！英國一天狂發614起洪水警報

英國一周內受兩個風暴吹襲，9日才遭席亞拉風暴（Storm Ciara）吹襲，14日周末丹尼斯風暴（Storm Denni...

影／驚！校車沒安全帶 遭撞翻學生甩飛

美國俄亥俄州佩里郡日，一輛校車在去年12月初發生一起車禍，遭闖紅燈車輛撞翻，車上監視器畫面近期曝光，顯示事發瞬間車內學生瞬間被甩飛翻滾。74歲校車司機事發後冷靜指揮學生逃離翻覆校車，所幸無人受重傷。國

土管局砸重本 將建6州1.1萬哩防火線

為防範森林大火，聯邦土地管理局(BLM)宣布，將在愛達荷州、俄勒岡州、華盛頓州、加州、內華達州和猶他州等六個州，砸下重本建造長達1萬1000哩的防火道。

洪峰破紀錄 密西西比首府災民撤離

連續數日的強降雨導致密西西比河水暴漲，密西西比州16日宣布河水仍在繼續上漲，可能給首府傑克森市帶來災難性的洪災，當局要求受影響地區的民眾遵照疏散令，執法部門在挨家挨戶動員撤離。

熱門新聞

影／美女主播挑戰「不穿內衣」上鏡遭酸 霸氣回：穿不穿是選擇題

美國考慮切斷華為全球晶片供應 台積電或受衝擊

道瓊社：美國將限制中國大陸 使用美晶片製造設備

手滑誤操作？反習推文被「華春瑩」點贊

東非蝗災肆虐 你必須知道的5件事

日經：特斯拉Model 3技術 比豐田福斯領先六年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。