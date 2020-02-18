校園注意！全球流行致命「3人跳挑戰」 易造成腦震盪頸椎斷裂

近日在全球校園內流傳一起惡作劇，「三人跳挑戰（Tripping Jump Challenge）」就是指三人並排站一起，左右兩邊的人先騙中間的人一起跳起來，當三人跳到第二下或第三下時，左右兩邊的人伸出腳，將站在中間的人絆倒，中間的人因頭部著地，容易造成腦震盪、頸椎斷裂等傷害，目前已有一名少女因此死亡，學者及家長也呼籲千萬別玩這個遊戲。

綜合外媒報導，最近在抖音（TikTok）上流傳一段影片，畫面中三人並排一起跳起來，當跳到第二下或第三下時，左右兩邊的人用腳絆倒中間的人，使中間的人全身平躺重摔倒地，除了外傷之外，中間的人因撞擊力道過大且心理狀態未有準備，通常會受到驚嚇，不容易信任他人，甚至會導致嚴重的創傷。

美國就有一名媽媽，在臉書上為兒子抱不平，她表示她一定要告訴大家這個惡作劇有多可怕，當時她的兒子被2個朋友要求一起玩這個挑戰，當她的兒子跳起來時，兩個男孩快速將她兒子絆倒，並不停大笑，完全不知道釀了大禍，她兒子也因這個惡作劇，造成腦震盪、臉部縫針，差點連牙齒都撞斷了，媽媽表示兒子因信任同學而玩在一起，沒想到會發生這種憾事。

據了解，這個挑戰也叫做「破顱者挑戰」（skullbreaker challenge），是委內瑞拉的一所中學流傳出的遊戲，目前已造成巴西16歲少女因頭部受到重摔而身亡，還有美國16歲少女，與同學玩三人跳挑戰後心靈受創，導致少女不願意去學校上課。這款遊戲容易造成腦震盪，嚴重者可能會頸椎斷裂或是致死，外界也呼籲正視惡作劇問題，防止悲劇發生。