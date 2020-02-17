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南蘇丹內戰談不攏 7年來38萬人受害

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國際希望南蘇丹能在2月22日前組成新政府。（Photo by EU Civil Protection and Humanitarian Aid on Flickr under C.C License）
國際希望南蘇丹能在2月22日前組成新政府。（Photo by EU Civil Protection and Humanitarian Aid on Flickr under C.C License）

南蘇丹內戰延燒7年看不到和平！南蘇丹叛軍領袖馬查爾16日宣布，跟總統基爾在國家省的數量喬不攏，宣告談判破裂。南蘇丹2011年創國後，內戰卻從2013年打到現在，已造成38萬人死亡，且種族屠殺的狀況很嚴重，各國與聯合國介入都無法阻止慘劇延燒。

根據《英國廣播電台》報導，南蘇丹國內原本有32個省，但是馬查爾要求基爾改成10個，基爾雖然答應他的要求，卻又要求設了設立3個特別行政區的但書（其中1個是主要石油出口大省），讓馬查爾大表不滿，因此宣布談判破裂，這也讓美國開始施壓雙方，要求在2月22日前達成共識。

蘇丹內戰慘絕人寰，從2013年馬查爾發動政變開打至今，已造成38萬人死亡，是全世界目前最嚴重的內戰之一，也讓教宗方濟各、聖公會精神領袖坎特伯里大主教都紛紛表態，如果蘇丹內戰雙方可以和解並形成新政府，他們皆會拜訪南蘇丹，安撫蘇丹人飽受戰亂的創傷。

《半島電視台》分析，雖然雙方在2018年有簽訂和平協議，預計在2019年5月形成新政府，但最終在領土劃分與國防問題無法達成共識而持續內戰。第二次希望2019年11月組成政府的期望也破滅後，美國揚言如果無法在2月22日達成協議，就會封鎖南蘇丹的石油出口。

因為南蘇丹經濟非常依賴石油，很多蘇丹人希望可以儘快讓內戰結束，當地民眾表示，1年來在雙方多次談判下，死傷人數有下降，他們不希望這次又談不成，讓該國陷入永無止盡的內戰輪迴。

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