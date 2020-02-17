冤獄43年 佛州男獲賠200萬

佛羅里達州檢察長辦公室，與1976年遭判刑、白白遭受43年牢獄之災的冤獄犯達成庭外和解，賠償金額高達200萬元。

2019年3月61歲的邁爾斯(Hubert "Nathan" Myers)和76歲的叔叔威廉斯(Clifford Williams)，在謀殺珍妮特‧威廉斯(Jeanette Williams)一案，和企圖殺害其女友妮娜‧馬歇爾(John Marshall)的刑事案件中，皆獲無罪。而在多年以前，雖然沒有證據證明兩人為兇手，但馬歇爾指出兩人開槍，雙雙被判無期徒刑，吃了43年牢飯。

馬歇爾聲稱邁爾斯和威廉斯從床腳開槍，但鑑識報告指出，子彈是從臥室窗外發射，並只有一名槍手開槍，和她的形容不符。

也有人指出兩人當時在別處參加生日派對，擁有不在場證明。可惜初審時，辯護律師無法傳喚到證人，也沒能提供有利證據幫助被告脫罪。儘管日後更有一名男子坦承犯案，也於事無補。

最後州檢察長的報告指出「最終證據未指向被告有罪，也未藏有其餘未知情報。但當時並未向陪審團提供最終證據。」

邁爾斯獲得釋放後申請賠償，被批准獲得每年5萬，最多200萬的賠償金。但他因縱火未遂和竊盜未遂的前科，不符賠償資格。必須沒有暴力重罪紀錄，或超過一項得非暴力重罪，才有領取賠償的資格。

而原本1月下旬一封來自佛州法務部門的信件中，副檢察長卡洛琳‧絲納考斯基(Carolyn Snurkowski)寫道「有其他人可能涉案，並不代表他無罪。他沒有證明無罪的實質證據。」

不過在15日案情出現大翻轉，佛州法務部門被指出越權否決和解，還給邁爾斯公道。