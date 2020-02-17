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土管局砸重本 將建6州1.1萬哩防火線

世界日報 / 編譯林育正／綜合15日電

為防範森林大火，聯邦土地管理局(BLM)宣布，將在愛達荷州、俄勒岡州、華盛頓州、加州、內華達州和猶他州等六個州，砸下重本建造長達1萬1000哩的防火道。

BLM表示內華達州、加州等「大盆地」地區的森林大火規模更大，且更為頻繁。2009至2018年間，在預計建造防火道的範圍內，就有1350萬英畝的土地遭受大火肆虐。在氣候乾燥的大盆地地區，大自然要從大火中恢復，必須耗時數十年，因此防火道的建造更為重要。

防火道可以阻斷植被或易燃物，不僅能減緩火勢蔓延，更將在大火中提供阻隔空間，保護消防員、社區以及自然資源。雖然有專家質疑其功用，但BLM指出，超過1200條防火道，有78%幫助控制森林大火，84%改變了火勢。

BLM愛達荷州主任魯斯(John Ruhs)也說：「要撲滅森林大火，就是從建造防火道開始。過去我們手動在大夥周遭建立防火道，防止火勢擴散。與其處於被動，我們現在主動在需要的地方設置。」本次計畫，預計能協助控制2億2300萬英畝範圍內的大火。

BLM政策副主任潘德利(William Perry Pendley)更說，防火道是幫助消防員有效控制火勢最重要的工具之一。

BLM發言人珍妮佛‧瓊斯(Jennifer Jones)表示，防火道的設置地點以及日程，將按各辦公室的計畫，以及申請經費而定。目前還未正式申請經費，仍無法得知工程總價。為了簡化設置流程，也預計將減少或不執行環境分析。

瓊斯說：「經費將視防火道的數量以及類型，還有地點，或者由員工或是承包商建造而定。」計畫將在未來30天內受到公眾檢視，並由BLM進行最終定案。

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