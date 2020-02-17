洪峰破紀錄 密西西比首府災民撤離

連續數日的強降雨導致密西西比河水暴漲，密西西比州16日宣布河水仍在繼續上漲，可能給首府傑克森市帶來災難性的洪災，當局要求受影響地區的民眾遵照疏散令，執法部門在挨家挨戶動員撤離。州長表示，民眾撤離前要落實道路是否關閉，並要遠離洪水，因為即使氾濫的積水貌似平靜，也可能迅速出現湍流和污染。

傑克森市郊的Flowood鎮由於洪水上漲，史密斯夫婦攜帶許多物品離開家園，一個鄰居先用皮划艇把兩人帶到他家，然後兩人再划獨木舟離開。史密斯表示，過去每逢河水上漲時，他們是待在原地，但要注意觀察，以可知道何時疏散，現在是該撤離的時候。

史密斯說，湧入他家的洪水深一呎半，他已與建商和保險公司聯繫，準備重建房屋。夫妻兩人喜歡他們的房子，說在後院陽台可看到鹿和其他野生動物。他們表示重建需要時間，但幸好兩人現在都安全。

史密斯隔壁的一戶人家也受到洪水威脅，但洪水沒有進入室內，而是淹沒了車道。屋主表示洪水已逼近房子，隨時可能湧入室內，但也可能不會，全看能否出現洪峰。

國家氣象局表示，傑克森市地區的密西西比河17日可出現37.5呎的洪峰，略低於16日的38呎。紀錄顯示，密西西比河傑克森市河段的最大洪峰，是1983年創下的36.42呎。而密西西比河流域的最高洪峰，是1979年4月17日紀錄的43.2呎，第二高是1983年5月5日的39.58呎。

為了降低密河洪峰，水利部門15日晚在附近的Barnett水庫採取開閘放水措施，要求傑克森東北部地區的居民立刻疏散。州府表示，截至16日上午，水庫的進出水已趨平衡。水庫管理人員說，蓄水已趨穩定，現可減少放水。