有便秘困擾？ 5食物助通便

便秘可說是現代人的文明病，造成這些症狀的原因有很多，但最重要的還是飲食；倘若你沒有健康問題，但是仍被便秘困擾，可以聽取醫生和營養師的建議，多攝取高纖維食物來幫助刺激消化系統。

以下讓我們看看，有哪些食物可以化解便秘：

1.西梅乾(Prune)

西梅乾可說是幫助化解便秘的食物中，排名第一的選項，而西梅乾可以得到這項殊榮也是名副其實；註冊營養師潔西卡‧科丁(Jessica Cording)說：「西梅乾的纖維量非常高，而且梅子含有豐富的山梨糖醇(Sorbitol)，能達到軟便的效果。」

加州研究消化系統疾病的醫學博士法哈迪(Ashkan Farhadi)則是建議，將西梅乾泡水一個晚上後食用，效果更佳。

2.奇亞籽

一顆小小的奇亞籽所富含的纖維量，可能高的讓你無法想像，科丁說：「奇亞籽有助於將排泄物凝結，通過消化系統」；因此科丁建議將奇亞籽加入新鮮果昔、燕麥粥或優酪乳，更能化解便祕。

3.咖啡

早上喝完咖啡經常讓人想跑廁所不是沒有原因的，營養諮詢網站Appetite for Health共同創辦人、註冊營養師茱莉‧阿普頓(Julie Upton)說：「咖啡因能幫助人體排便，增加腸道蠕動，基本上一杯咖啡所含的咖啡因，就足夠幫助胃腸肌肉的蠕動。」

4.木瓜

法哈迪醫師最推薦幫助解便的食物就是木瓜，同為註冊營養師的凱芮‧蓋恩斯(Keri Gans)也說：「木瓜的纖維含量也非常高，一顆中型大小的木瓜纖維含量就高達五克，同時也能補充體內的鈣、鎂和鉀。」

5.梨子

梨子一樣屬於高纖的水果，特別是可溶性纖維含量較高，所以有助排泄物凝結的功能。