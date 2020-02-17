生日宴鐵板燒爆炸意外 女客灼傷要告餐廳

一名女子日前與家人在一間日式鐵板燒餐廳慶祝26歲生日，煎台卻發生「爆炸意外」使她和廚師都著火，以致她遭受二級灼傷。現在她揚言將對餐應提出告訴。

居住在阿肯薩州的薩曼莎麥爾斯(Samantha Meyers)，9日與家人在阿州帕拉固德的「Kimono日式牛排館」享用生日午餐，廚師用可燃液體在煎台上畫了一個愛心。當他點火的瞬間，疑似發生爆炸讓兩人都遭到波及。

回想當時的情況，麥爾斯說，一開始她還以為是她婆婆著火，不料「一切發生得太快，我馬上往後退但發現自己著火了。」她馬上跑進洗手間把冷水潑在剛被火燒傷的臉上，她也透露家人同時向店內員工求助，但沒人伸出援手。

麥爾斯燒焦的頭髮掉滿洗手槽，她的兩個稚齡子女也在場，看到媽媽燒成這樣都嚇壞了。

麥爾斯隨後被送至附近醫院，臉部為一級灼傷，頸部和胸口為二級灼傷。另外她的睫毛和眉毛也都被燒掉，頭髮和嘴唇也受到波及，也因為燒傷有感染的情形出現。麥爾斯不確定神經是否受影響，但她感覺不到自己的嘴唇。

她也透露意外發生當晚，她更做了惡夢，夢見自己身上著火。她說：「我在情緒和身體上都感覺被榨乾了，我感到好疲累，受傷的地方也很痛。」

當地媒體11日致電牛排館，但是餐廳拒絕評論並且直接把電話掛掉，廚師的傷勢程度也不得而知。 麥爾斯則表示，雖然餐廳並沒有收取那一餐的費用，但她仍打算提出告訴。