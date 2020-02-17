最乾淨！5蔬果 不必買有機

不是所有食物都需要購買有機的。根據「環境工作組織」(EWG)最新的農產品殘留農藥指南，有機食物確保不含大多數傳統方式種植之農產品中所發現的殘留農藥，但是部分傳統種植的蔬菜水果並沒有殘留農業。

當食物標記為有機時，即是指它在種植和製造過程中，沒有使用農藥、化肥或轉基因生物體。對於雞肉或牛肉這些動物產品來說，標記為有機產品，即是這些動物沒有被餵食抗生素或生長激素。

EWG透露，在美國有近70%農產品含有殘留農藥，例如羽衣甘藍、菠菜和蘋果等，被列在最骯髒食物的名單上，而牛油果(avocado)和玉米等食物則可以直接食用。

EWG專門從事農業研究，反對食物和水存在有毒化學物和污染物。

以下是超市裡最乾淨的農產品，無需購買有機的：

1.酪梨(Avocado)

全國早午餐菜單上最受歡迎的這種綠色水果，據說是最安全的非有機水果之一，因為它的果皮厚度可以防止農藥污染水果內部。

2.蘆筍

EWG說，這種綠色莖狀蔬菜，含豐富維他命A、C、E和K，並且是最不可能含有農藥的蔬菜之一。

3.洋蔥

EWG稱，這種分層蔬菜含豐富維他命C，以及比其他傳統種植的水果和蔬菜所含的殘留農藥少。

4.豌豆

EWG指出，在超市出售的冷凍豌豆，多達80%沒有殘留農藥。

5.玉米

玉米的農藥殘留量不到2%，是大眾可以買到的最乾淨蔬菜之一。