睡眠專家也會睡不著… 有訣竅助眠

現代人常為睡不好或睡不著而煩惱，就連專研睡眠及失眠的專家也不能例外。《哈芬登郵報》(Huffington Post)訪問專科醫生們，請他們分享睡不著時如何因應的竅門，發現他們有多種技巧可供參考。

第一，睡眠專家自己睡不著時，不會盯著時鐘。

南加大凱克醫學院(Keck School of Medicine)臨床醫學助理教授達斯古夫塔(Raj Dasgupta)表示，自己半夜醒來，會盡最大努力不去看時鐘，原因是看了很容易對睡眠不足感到焦慮，讓失眠變得更糟。

第二，聽紓緩的音樂。

「亞利桑納失眠與睡眠醫院」(Insomnia and Sleep Institute of Arizona)主任帕托(Ruchir P. Patel)表示，自己會播放新古典音樂作曲家李希特(Max Richter)的「睡眠」(Sleep)曲，因為該作曲家與神經科學家共事，用旋律來幫忙放鬆心情，有助睡眠。他夫妻倆還發現，曲子對兩人15個月大的兒子也很管用。

第三，享受床上恬靜時光。

「夏洛特斯維神經學與睡眠醫學」(Charlottesville Neurology and Sleep Medicine)院長溫特(W. Chris Winter)表示，自己學會享受在床上清醒的時刻，覺得趁此時反省、計畫及沉思，很安靜舒適。如果把失眠視為「清醒的夢魘」，那麼休想克服失眠。

第四，不看手機。

達斯古夫塔說，自己會盡力不看手機，唯恐自己開始回覆電子郵件、檢查Instagram帳戶，或者跑去看視頻。

第五，跑到另一個房間去讀沉悶的刊物。

帕托指出，自己無法入睡逾30分鐘，就會起床到屋裡燈光昏暗處，讀報上沉悶的內容，岔開心思不想自己還沒睡，然後再回床上，一下子就睡著了。

專家們表示，他們一般不會藉助藥物入睡，因為太容易上癮。只有到萬不得已，才會吃3到5毫克的退黑激素(melatonin)。