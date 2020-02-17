印度68名女大學生 被迫脫內褲驗月經「受辱落淚」

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）的斯里薩哈亞南德（Shree Sahajanand）女子學院，13日一群學生在校內抗議，指控校方11日在上課期間要求68名寄宿女生到廁所自行脫下內褲，讓女教師檢查是否正值經期。

印度時報與BBC報導，該校由保守的印度教團體開辦，為女孩提供學位、碩士課程。該校規定女子行經期間，不得進入寺廟和廚房、不得碰觸其他同學、用餐時要遠離別人而坐、在課室坐最後一排等。

校方近期在宿舍外花園發現衛生巾，懷疑是住宿生從洗衣房扔出。10日舍監向校長舉報，懷疑有學生違反規定。翌日，舍監、校長就強迫68名學生脫內褲接受女教師檢驗，有女生不堪受辱落淚，也有教師挺身保護學生，但遭女校長當眾羞辱，並以工作要脅他們噤聲。

女學生事後向媒體投訴，促請對羞辱她們的校職員採取行動，引起輿論關注和當局調查。

投訴者表示校方逼迫她們淡化事件，擔心將受到清算報復。女子學院所屬的卡奇大學校長多拉基厄（Darshana Dholakia）表示，校方已成立小組調查事件。她表示，事件純屬宿舍事務，與大學或院方無關，並強調所有事情都獲女生同意。