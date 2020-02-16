日本華僑重新包裝過期防護衣、口罩 疑藉機發災難財

新型冠狀病毒疫情持續擴散，內地多省民眾人心惶惶，就連醫護人員的防疫物資亦極度短缺。不少居於國外的華僑亦有捐送物資以助燃眉之急，但近日有網民於微博踢爆，指日本一華僑懷疑重新包裝已過期11年的保護衣及口罩，更運到內地以及日本境內轉售以賺災難財，惹起大批內地網民怒轟無恥又黑心。

微博帳戶「小春日本」近日公開一名內地網民的報料，表示於微信發現一名日本華僑「周教授」上載一口罩工廠的內部運作片段。周教授宣稱手上有600萬個N95口罩，以及過百箱保護衣，更有護目鏡等醫療物資，正準備運往內地包括上海、北京、武漢等地販售。

有在日華僑後來調查這間位於琦玉縣的工廠，發現內裏混亂不堪之餘，所有防疫物資其實於平成21年、即2009年生產，等於足足過期11年，仔細看更見表面嚴重泛黃，甚至有劃痕。

有網民推測，該批物資是於2011年「311大地震」後用剩，而周教授聘請的工人就把物資的舊包裝全拆掉，重新包裝及入箱，賣給內地的商人後，再送給醫護人員使用。

在場調查的華僑更拍到，涉事工廠設施簡陋，又存放大量等待包裝的防疫物資，已完成包裝的則放在廠門口準備運往內地。片中亦可見，工人僅戴上手套就直接把保護衣捲起放入膠袋內，而口罩更是直接暴露在空氣中，再用新包裝載好。有工人指，自己一天內能包裝150箱保護衣，非常誇張。

有內地商人其後指出，周教授已賣出大量過期口罩，估計部份正被內地醫護人員使用。部份在日華僑得悉事件後，即自發到工廠阻止物資運送，又報警處理事件，更有人向日本富士電視台記者爆料，終讓事件曝光。

事件引來大批內地網民怒轟，「自家人打自家人」、「真的是垃圾，坑自己人有一套」、「不停刷新下限」、「賺了那些錢，睡得着嗎」、「喪心病狂」、「當場去世吧」、「比國內還黑呢」、「該死大賺死人錢」、「不知道日本怎判刑」。 有在日華僑後來調查這間位於琦玉縣的工廠，內裏混亂不堪之餘，所有防疫物資其實亦於平成21年生產，即是2009年，足足過期11年。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》