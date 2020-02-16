網路言論爭論 臉書籲各國立法管控

「我們希望透過政府來管制網路上的惡意留言。」臉書的社群規範與言論限制，一直以來廣受用戶批評，執行長祖克柏表示，FB內部難以決定誰的言論不合規範，需要由政府立法管制，但也希望政府不要過度限制人民的言論自由。隨著社群軟體普遍流行，對於網路言論的管控由誰負責，也成為外界關注的焦點。

政府立法管制社群

根據《英國廣播電台》報導，祖克柏近日表示，FB內部的社群規範難以決定誰的言論應該被下架，因此希望各國政府透過立法，將傳統媒體與社群媒體都納入管制的法律內。不過他也提醒中國，過於限制的法律將會侵害到用戶的言論自由權。

臉書近年來的廣告政策與社群規範都受到外界普遍批評，因此他們近年來也制定許多新規範，例如政治性的廣告需要標註由誰出資，另外廣告需要公開放置在可搜尋平台7年的時間。祖克柏坦言，不希望私營公司做太多管制留言規範的業務，而且決策的過程並無經過民主程序，但是在政府法律建立前，臉書還是會盡力將這些業務做好。

FB輕忽資訊戰威力

他坦承，FB在網路管理上，輕忽了對於俄羅斯或是其他有計畫在網路上散布假訊息或對立言論的行為。為此，FB建立了1個35000人的團隊，專門處理網路內容與帳號安全，加上AI的輔助，FB每天可以刪除1百萬個假帳號。

根據《衛報》報導，祖克柏也提到國家對於網路安全的影響，但臉書的流量與用戶比起2012年來說成長非常多，他們已經花費大量成本在監控假訊息與用戶帳號安全，因此希望由政府出面立法管控。

祖克柏近日內也會與各國政要碰面，跟各國外長、國防部長就資安、言論管制部分進行討論。

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