快訊

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路言論爭論 臉書籲各國立法管控

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
祖克柏希望政府能立法管控假訊息與惡意言論。（Photo by Anthony Quintano on Flickr under C.C License）

「我們希望透過政府來管制網路上的惡意留言。」臉書的社群規範與言論限制，一直以來廣受用戶批評，執行長祖克柏表示，FB內部難以決定誰的言論不合規範，需要由政府立法管制，但也希望政府不要過度限制人民的言論自由。隨著社群軟體普遍流行，對於網路言論的管控由誰負責，也成為外界關注的焦點。

政府立法管制社群

根據《英國廣播電台》報導，祖克柏近日表示，FB內部的社群規範難以決定誰的言論應該被下架，因此希望各國政府透過立法，將傳統媒體與社群媒體都納入管制的法律內。不過他也提醒中國，過於限制的法律將會侵害到用戶的言論自由權。

臉書近年來的廣告政策與社群規範都受到外界普遍批評，因此他們近年來也制定許多新規範，例如政治性的廣告需要標註由誰出資，另外廣告需要公開放置在可搜尋平台7年的時間。祖克柏坦言，不希望私營公司做太多管制留言規範的業務，而且決策的過程並無經過民主程序，但是在政府法律建立前，臉書還是會盡力將這些業務做好。

FB輕忽資訊戰威力

他坦承，FB在網路管理上，輕忽了對於俄羅斯或是其他有計畫在網路上散布假訊息或對立言論的行為。為此，FB建立了1個35000人的團隊，專門處理網路內容與帳號安全，加上AI的輔助，FB每天可以刪除1百萬個假帳號。

根據《衛報》報導，祖克柏也提到國家對於網路安全的影響，但臉書的流量與用戶比起2012年來說成長非常多，他們已經花費大量成本在監控假訊息與用戶帳號安全，因此希望由政府出面立法管控。

祖克柏近日內也會與各國政要碰面，跟各國外長、國防部長就資安、言論管制部分進行討論。

【更多精采內容，詳見

祖克柏 廣告 假訊息
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

臉書如報紙與電信業綜合體 規範應介兩者之間

新冠疫情打假訊息 警方至今移送32件48人

雙北兩男網傳疫情假訊息 遭刑事局送辦

支持國際企業稅改革 臉書祖克柏願意繳更多稅

相關新聞

父親回家見妻子與友人爛醉 女兒屍首分離倒臥血泊慘死

白俄羅斯一名母親涉嫌虐待8個月大的女嬰，並且指使友人拿刀將其殺害，女嬰的父親返家發現頭顱分離的屍體，當場崩潰暈倒，殘忍行徑令人髮指，法官最終裁定表示，「國內法律規定唯有男性能被判處死刑」，於是將女方判處25年有期徒刑。

網路言論爭論 臉書籲各國立法管控

「我們希望透過政府來管制網路上的惡意留言。」臉書的社群規範與言論限制，一直以來廣受用戶批評，執行長祖克柏表示，FB內部難以決定誰的言論不合規範，需要由政府立法管制，但也希望政府不要過度限制人民的言論自由。隨著社群軟體普遍流行，對於網路言論的管控由誰負責，也成為外界關注的焦點。

凱特首談育兒經 籲家長多發聲

英國威廉王子妻子、劍橋公爵夫人凱特15日罕見接受電台節目專訪，首次闡述她作為人母的心路歷程，又提到正仿效自己「了不起的祖母」，讓喬治小王子、夏綠蒂小公主及路易小王子都與自己一樣，經歷開心童年。

街頭藝術家班克西情人節畫作 48小時後遭塗鴉破壞

英國街頭藝術家班克西（Banksy）最新作品，描繪一名小女孩手持彈弓射出一簇紅花煙火，於出現在英格蘭西南部城市布里斯托（...

不想吃肉或人造肉？這富含蛋白質的替代品不失為好選擇

晚餐想吃什麼？根據投資銀行巴克萊（Barclays），可食昆蟲也許是不錯的選擇。

武漢肺炎一罩難求 日本擬補助口罩製造商增產

武漢肺炎疫情延燒，日本國內也出現口罩供不應求的情況，日本政府為盡速提高日本國內口罩產能，有意補助為增加產能進行設備投資的...

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

拒絕台灣加入成關鍵！CNN：世衛與中國關係引發質疑

超市炸物怎麼挑？天才網友出奇招 一秒看出食物溫度

父親回家見妻子與友人爛醉 女兒屍首分離倒臥血泊慘死

貿易戰延長賽！奇異噴射機引擎 美擬禁賣給中國

股神巴菲特買生技、零售股 減持蘋果

不想吃肉或人造肉？這富含蛋白質的替代品不失為好選擇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。