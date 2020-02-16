凱特首談育兒經 籲家長多發聲

凱特首談為母之道，籲家長分享「育兒經」。 美聯社

英國威廉王子妻子、劍橋公爵夫人凱特15日罕見接受電台節目專訪，首次闡述她作為人母的心路歷程，又提到正仿效自己「了不起的祖母」，讓喬治小王子、夏綠蒂小公主及路易小王子都與自己一樣，經歷開心童年。

凱特在專訪中特別提及其祖母，表示在童年時經常與她一起玩耍、繪畫及做手工，希望自己的孩子也擁有同樣的體驗，「我嘗試結合許多她當時給我的體驗，作為我今日給孩子的體驗。」她指期望給予子女一個「快樂的家」與「安全的環境」。

凱特提及她發起的一項針對童年教育的研究，強調童年時的身心健康，足以影響孩子的一生。她呼籲家長就研究發表意見，包括講述他們在養育子女時面對的困難及需要，並建議家長多關愛子女，建立良好關係，而非用「我要煮飯」、「我有事忙」等理由推諉。