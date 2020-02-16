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父親回家見妻子與友人爛醉 女兒屍首分離倒臥血泊慘死

聯合新聞網 / 綜合報導
親生母親指使友人殺害8個月大的女兒，並將屍體分屍手段殘忍。圖片來源／ingimage

白俄羅斯一名母親涉嫌虐待8個月大的女嬰，並且指使友人拿刀將其殺害，女嬰的父親返家發現頭顱分離的屍體，當場崩潰暈倒，殘忍行徑令人髮指，法官最終裁定表示，「國內法律規定唯有男性能被判處死刑」，於是將女方判處25年有期徒刑。

根據外媒報導，26歲的女子科爾布（Natalya Kolb）和48歲的朋友夏爾（Viktar Syarhel）對8個月大的女嬰漢娜（Hanna）進行不當虐待。當時女嬰的父親列昂尼德（Leonid）返家時，發現孩子倒臥在血泊中且屍首分離，妻子則和友人在客廳喝酒，冷血表現令人不寒而慄。

經警方調查發現，漢娜身上有46處刀傷，手段十分兇殘。最高法院裁定，這起案件是殘忍的謀殺且駁回兩人上訴，維持原先夏爾判處死刑，科爾布判決25年有期徒刑。

白俄羅斯是歐洲唯一保留死刑的國家，自1991年蘇聯解體成為白俄羅斯獨立以來，已有400多人被處決，近幾年國內出現反彈的聲浪，但總統盧卡申科（Lukashenko）表示，「維持死刑是對罪犯的最終懲罰」。

白俄羅斯 死刑 屍體
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