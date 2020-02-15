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南卡6歲女童遇害 涉案鄰居竟陳屍自宅

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
南卡六歲女童放學後失蹤遇害，涉案鄰居陳屍家中。圖／世界日報提供

南卡羅萊納州六歲女童費伊‧史威利克(Faye Swetlik)10日放學搭乘校車返家，最後現身地點是在自家門前，後來便人間蒸發。校車監視器錄下史威利克下車之前的最後身影，透過媒體報導引起全國關注。凱西(Cayce)市政府公共安全局主任安特里(Evan Antley)14日指出，史威利克的屍體已於13日被尋獲，一名疑似與史威利失蹤有關的30歲男性鄰居，稍後則被發現陳屍家中。

就讀史普林戴爾小學(Springdale Elementary School)一年級的史威利克失蹤後，當地警方出動250餘名員警展開地毯式搜尋，聯邦調查局(FBI)也加入調查行動，派員在當地社區逐戶訪談。媒體報導則不斷播放史威利克走下校車之前的監視器錄影帶，呼籲民眾踴躍提供線索。

凱西警方指出，史威利克的屍體已於13日在樹林裡被尋獲，法醫驗屍後確認身份，死因為他殺。史威利克陳屍地點是在她的住家與一間汽車零件銷商店之間的樹林。

安特里14日在記者會上指出，史威利克的屍體報找到之後，調查人員不久之後發現30歲鄰居泰勒(Coty Scott Taylor)陳屍自家，他的住處跟史威利克家相距僅150呎。安特里說：「我可以向大家證實，他不是親戚，不是朋友，只是鄰居。」

安特里表示，調查人員在史威利克失蹤的第一時間，搜尋過程中曾經訪談泰勒，還曾進到泰勒的住家查看。泰勒並沒有犯罪前科。

安特里指出，調查人員後來在泰勒家的垃圾桶找到一項「重要物證」。

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