花20萬元運美中國巨獅像? 俄州老男慘遇「情人劫」

俄勒岡州一名80歲的鰥夫在約會網站被一個不認識的女子騙走20萬元，這名女子說要在佛羅里達州建一座藝廊，需從中國運來一尊500噸重的獅子雕像，運費需要集資，致使老先生受到蒙蔽，數月連續多次把錢匯到海外帳戶。俄勒岡州消費者與企業服務廳在情人節之際提醒民眾注意，在網上約會切莫上當受騙。

矇騙80歲老先生的女子自稱來自佛州，她在交友網站上表示願與老夫交朋友，數月來以偽造的身分與老先生情意綿綿地通話，展開一場遠距離的浪漫約會。

俄勒岡州財務法規管理局局長史托費(Andrew Stolfi)表示，約會網站和社群媒體上的浪漫騙局，大多是以老年人為目標，被蒙蔽的受害人會按對方的要求，把錢匯往海外或第三方的帳戶，導致詐欺人的身分更難確認和追查。

這名鰥夫表示，他收到對方偽造的博物館設計圖和銀行帳單，相信他的捐獻是被用來在佛州建一座藝廊，他給的錢是作為運費，以便把一座重500噸的獅子雕塑從中國運來，而且他還可從雕塑銷售的利潤中獲得分成。

老先生在五個月內連續多次給對方付款，總額超過20萬元，都是打給海外帳戶。

俄勒岡州消費者與企業服務廳的發言人表示，他們尚未掌握這名詐欺女嫌疑人的身分，也沒有說明詐欺事件發生在哪個約會網站，但指出對從未謀過面的人提出的匯錢要求，消費者一定要慎重，尤其是給不認識的人寄錢和寄到海外的地址。