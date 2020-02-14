俄女子滑冰選手變身美少女戰士 IG網友讚：好像娃娃！

俄羅斯女子花式滑冰選手伊芙妍雅・梅德維哲（Евгения Армановна Медведева / Evgenia Armanovna Medvedeva）13日在自己的Instagram上貼上了自己配戴美少女戰士假髮的角色扮演照，獲得日本網友的一片好評。

曾在平昌冬奧中奪下銀牌的伊芙妍雅以「哈日」在日本小有名氣，日本文化中她最喜歡的莫過於美少女戰士。2016年的世界錦標賽時，她在採訪中用日語朗讀了美少女戰士的主題曲歌詞。同年表演中，更曾以美少女戰士的角色扮演亮相。

近期伊芙妍雅將在日本參與演出了冰上版的「美少女戰士月光仙子Prism On Ice」，冰上劇的發表記者會結束後，她在Instagram上貼出這張照片。照片中她穿著粉色套裝，並戴上「月光仙子」的假髮，手插在腰上，對著鏡頭擺了Pose，並寫上「是時候得放這張照片了」。

照片獲得了許多網友們的喜愛，粉絲們紛紛在下面留言：「超可愛！」、「很適合！」、「無法言喻的美」、「活生生的月光仙子」、「好像娃娃喔」等，讚歎之聲不絕。

伊芙妍雅主演的冰上劇將在6月3日到5日於日本關東地方神奈川縣的KOSE新橫濱溜冰中心開演。