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小孩發燒全家在英隔離 台人曝醫院驚魂經歷

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在英國隔離的醫院病房。圖擷自PTT

近期，全球受新冠肺炎（COVID-19疫情影響，各國對於有相關旅遊史且出現感冒症狀的旅客都提高警覺，要求他們撥打防疫專線，進行篩檢與隔離，而過程中醫護人員也須十分小心，降低自身感染的風險。對此，有網友在網上分享全家在英國醫院隔離過程，他表示全家過年回台之後返回英國，但抵達後小孩卻出現發燒等症狀，送往醫院檢查，甚至全家遭要求留院隔離，雖然檢驗結果為陰性，但原PO在事後也點出許多問題。

原PO今日（14日）在「批踢踢八卦板」發文，表示全家過年後返回英國，但抵達第一週小孩上幼兒園時就出現發燒、流鼻水、輕微咳嗽等症狀，3天後預約家庭醫師門診，但英國6日開始規定，14日內從特定地區入英發燒者要打專線，於是便帶小孩前往特定醫院急診，之後護理師發給原PO一家3個N95口罩，接著就帶他們去獨立房間隔離，而護理師和醫師們則穿戴防護衣和電動送風過濾式呼吸器替小孩看診，並告知這應該不是新型冠狀病毒。

但感染科醫師還是替小孩做了2次喉頭拭子測試(Swab test)，接著原PO一家就被交代回家自主隔離等待電話通知，但不久後護佐又跑來告知他們需住院隔離，期間護佐送來了1杯熱水、1杯牛奶、2個餐袋，餐袋內附雙份白麵包、小優格、50cc果汁、小起司，而在歷時6個半小時後由於小孩體溫下降至37度，醫師同意讓原PO一家返家自主隔離。

雖然小孩最後檢驗結果為陰性，但整個過程原PO也發現了一些問題，他表示回家看到小孩病歷摘要上的名字少打了最後一個字，國民保健署號碼標被標記為遺失，就連病歷上明明註記了藥物和時間，護理師卻也沒有給到退燒藥。隔離過程中還有護佐因為沒穿過防護衣想留紀念，就將手機給原PO叫他幫忙拍照，讓他不禁有點傻眼。

對此，網友也紛紛回覆說到，「看完感想：要珍惜台灣的醫療跟健保制度啊」、「不錯啊，比日本好多了」、「護佐手機自拍完有消毒嗎，沒消毒又是一個傳染途徑」、「天啊，在醫院待好久」、「恭喜恭喜，幸好沒事，要是我有機會穿那些設備，也會想拍照啊」、「手機自拍是違規的吧」、「那個護佐把手機交給受檢疫者家屬代為拍照，顯然沒在顧慮接觸傳染風險」。

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