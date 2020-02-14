你不是唯一！ 半數美國人：線上追蹤前任或現任伴侶

你曾在分手後窺視前伴侶的社交媒體帳戶嗎？若答案是肯定的，你不是唯一。情人節前公布的最新調查顯示，在人們將隱私視為第一要務的現今，有近半數美國人承認，他們在對方不知情的情況下，線上追蹤前任或現任伴侶。

網路安全軟體服務公司「NortonLifeLock」的調查指出，線上追蹤是指在網路窺探對方接觸的社交媒體內容，或是其線上喜好及對照片評論；當行為涉及騷擾時，就變成網路跟蹤。調查指出，所有線上窺看都是不必要、不尋常，甚至有時是非法的行為。

NortonLifeLock技術總監洛迪(Kevin Roundy)表示，調查中的某些行為看似無害，但當線上追蹤成為一種行為模式且變本加厲時，將產生嚴重影響。若在情人手機秘密安裝線上跟蹤軟體「Stalkerware」或「creepware」應用程式，情況變得更棘手。這類監視軟體會記錄輸入智慧手機的資料，並將其傳輸給其他人。

洛迪指出，這些應用程式很難被偵測到，它們隱藏在例如家庭處所等具有合法用途的應用程式裡。調查顯示，有十分之一美國人承認使用應用程式，監視伴侶的文字信息、電話、社交媒體訊息、電子郵件和照片。

調查發現，男性進行這類行為的可能性是女性的2.5倍。

其他引人注意的調查結果還包括，因為信任問題，有44%成人監視他們的伴侶。調查發現，表示他們並不在乎被跟蹤的男性，比女性還要多；男性比女性更可能在未經對方同意的情況下，監視現任或前任伴侶所在位置。

網路安全公司與NortonLifeLock與市場研究公司「Harris Poll」合作，對超過2000人進行訪談有關他們對數位監視的感受和看法。最常見的線上跟蹤是在對方不知情下，查看伴侶手機。其次是未經同意檢查其搜尋紀錄。調查發現，有近10%受訪民眾承認，設立虛假個人資料帳號，查看配偶或前任伴侶的社交媒體內容。