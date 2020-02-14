地表抽掉海水會變怎樣？英科學家製作動畫講述海底歷史

地球曾經經歷過多次冰河期，海平面的高度也隨之上升下降，影響了地貌和生物遷徙的路線，近期，一位英國科學家便以此為主題製作了動畫，將海平面下降後的地貌展現在大眾面前。

根據Business Insider的報導，現在任職於日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的英國籍行星科學學者詹姆斯・歐唐諾休（James O'Donoghue）曾在NASA工作，他將NASA在2008年所製作的動畫重新編輯，製作出這支動畫，歐唐諾休表示「將海平面下降的速度放慢播放就會發現，一開始僅僅下降幾十公尺，就可以看到很多驚人的海底地形。」

數萬年前，人類的祖先便曾經透過大陸棚和陸橋在大陸之間移動，不只自歐洲徒步至英倫三島，也從西伯利亞移動到阿拉斯加、從澳大利亞至周邊諸島定居。

「在最近一次冰河期中，大量的海水在南北極結冰，導致海平面下降，才使得陸橋浮現。」歐唐諾休教授表示，「也因為有陸橋，人類才得以在大陸之間移動；而等到冰河期結束、陸橋再度沉入水中，人類也因此被分離在各大陸上。」他表示，這個動畫得以我們得以窺視人類的祖先曾生活的世界，其具體的面貌。

動畫中，當海平面下降到兩千至三千公尺時，就會出現地球最長的山脈：中央海嶺，這座山脈全長約六萬公里，其九成以上都位於海中。若進一步下降到六千公尺以下，便幾乎能夠看見所有的海底陸面，除了馬里亞納海溝。馬里亞納海溝地處北太平洋西方海床，日本列島東南方位置，深達一萬公尺以上，是全球最深的海溝。

「和大陸一樣，海中的地質學變化也是很豐富的，我認為，這支動畫的好處，就是可以了解到其中的趣味。」歐唐諾休表示，透過動畫的方式抽出海水，「不只是海底的歷史，連人類的歷史也會變得清晰起來。」