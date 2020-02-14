情人節其實是死亡紀念日？起源是為了紀念抗命犧牲的「Valentine」

今天是甜死人不償命的情人節，沒想到追溯起源卻是紀念一個人的死亡？在這個充滿巧克力和玫瑰花的浪漫日子，背後的故事卻讓人鼻酸。被廣傳的一個說法，是源於西元3世紀一位教士華倫泰（Valentinus）違背當時君王命令私下幫人證婚，消息洩漏之後被捕，在2月14號這一天遭到處死。人們為了紀念他，因此把這天定為Valentine's Day，成為現在的情人節。

西元3世紀古羅馬有一位君主克勞狄二世(MARCUS AURELIUS CLAUDIUS AUGUSTUS GOTHICUS)，時常對外發動戰爭，徵召年輕人民上戰場。但有不少人不願意離開自己的情人，因而引發不少民怨。他認為這些抱怨都是結婚惹的禍，隨即下令不准所有人結婚。

風波並沒有因此結束，華倫泰教士得知這項命令之後，認為愛情不該被不合理的命令所限制，於是私底下偷偷幫情侶證婚。消息最後傳到克勞狄二世耳邊，據《世界圖書百科全書》指出，華倫泰隨即遭到逮捕，並且在2月14號這天被處決。

原本在古羅馬的2月13日到15日，就有一項「牧神節」的傳統節日，男女之間會交換禮物聊表心意。不過在這件事情發生之後，2月14日就不再繼續慶祝牧神節，改為紀念為了愛情而犧牲的華倫泰。華倫泰的事跡和古老節日融合，保留互送禮物的傳統，於是成了當今的情人節。

至於為何要送卡片？有一說是華倫泰被處死時，留下最後一封情書給一名女性，並且署名「你的華倫泰」。