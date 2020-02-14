沖繩爆豬瘟撲殺逾7000隻豬 當局力保獨有「阿古豬」

日本沖繩上月開始爆發豬瘟（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟，不是非洲豬瘟），病毒是來自縣內一個養豬場的豬隻，是時隔33年再度發生豬瘟疫情。政府目前已發現有3處養豬場出現疫情，並派出人員撲殺約7300隻豬及進行消毒工作。但為免造成當地特有種「阿古豬（アグー）」因此滅絕，政府最近決定實施隔離計劃，由縣政府最快在今月中挑選50隻阿古豬送到離島隔離，而剩下來的則會接種疫苗。

位於沖繩中部宇流麻市的養豬場於今年1月8日被當地衛生人員發現有豬隻感染典型豬瘟病毒，同月10日更擴散到沖繩市內的2處養豬場，為沖繩自 1986 年10月以來時隔逾33年再次出現豬瘟個案。

據瞭解，首現病毒的養豬場主於去年12月20日發現有豬隻開始食慾不振，經獸醫治療後仍無改善，遂通報衛生所，經送驗後證實患有豬瘟。雖然病毒不會傳人，但在同類間傳染力極高，當地縣政府逼於無奈安排職員和自衛隊員至今撲殺約7300隻當地獨有的豬種阿古豬，及進行養豬場的消毒工作。

至今未能確認病毒源頭，有可能是由野豬傳播，但不排除由國外傳入，現時仍正在持續追查可能途徑。日本農林水產大臣江藤拓表示，這次疫情對愛吃豬的沖繩民眾是巨大沖擊，亦有可能令阿古豬滅絕，故已積極考慮隔離措施。

最近日本中央政府與沖繩縣終落實隔離計劃，據當地統計資料，沖繩縣一共養了1108隻純種阿古豬，而縣政府最快將在今月中挑選50隻阿古豬送到離島隔離，而剩下來的則會留在沖繩本島及接種疫苗。

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文章授權轉載自《香港01》