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網紅惡作劇！他裝病大喊「冠狀病毒」後倒地 地鐵乘客瞬間逃出

聯合新聞網 / 綜合報導
男子假扮新冠病毒的患者，故意倒在地鐵上引恐慌。 圖擷自YouTube

新型冠狀肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情持續擴大，全球人心慌慌，而在莫斯科有位男子，他在搭乘地鐵時故意倒地，並由同伴呼喊這是新型冠狀病毒患者，民眾聽到立刻衝下列車，事後大家才發現是場惡作劇，而男子已被法院下令拘留30天，最高可判5年有期徒刑。

根據《METRO》報導，本月2日在莫斯科的地鐵站發生一起惡作劇事件，從影片中看到，一位帶著口罩的男子在列車移動，他先是跌在走道上，期間不停咳嗽加抽搐，路人見狀上前幫助男子，此時，另名男子大喊「新型冠狀病毒在這裡，（民眾）滾出去」，附近民眾聽到立刻離開座位，往車門方向下車。

事後民眾才知道，原來這網紅扎博羅夫（Karomat Dzhaborov）的惡作劇，他想測試民眾對新冠肺炎的反應，沒想到造成民眾恐慌，他甚至在Instagram上不屑的發文表示「他們（警方）想讓我入獄」。當地警方收到消息後，認為扎博羅夫舉動已觸犯流氓騷亂罪（Hooliganism）。

目前當地法院已下令將拘留扎博羅夫30天，而他的兩名同夥也遭到拘留，扎博羅夫透過律師表示，拍片時沒想到會讓自己吃上官司，他的本意是讓民眾更認識新冠病毒，而根據當地法律，違反流氓騷亂罪最高可判處5年有期徒刑，扎博羅夫的刑責仍需法院判定。

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19 網紅 莫斯科
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