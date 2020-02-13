印度女子大學遭男子集體闖入性侵 學生控訴警方保全冷血旁觀

印度近年性侵案件頻傳，許多女性對此感到相當不滿而上街爭取權益，認為政府應提出保障女性的法律與措施，遏止性別不平等的現象。近期印度新德里的加爾基女子大學（Gargi College）傳出大規模性侵案件，一群男子突然闖入校園的結業式上，對多位女學生毆打和性侵，令學生驚慌失措，事後有學生、教師更指出學校的保全和警方當時冷血旁觀、無所作為，引起百位學生憤怒發起抗議活動並抵制上課。

根據印度媒體「NDTV」、「Deccan Herald」和「India Today」報導，6日加爾基女子大學（Gargi College）舉辦結業式活動期間，遭一群酒醉男子闖入校園內，這群男子是德里其他區域各大學的學生，他們先是聚集在學校大門外破壞車輛，接著破壞大學保全設置的路障，闖進學校追逐多位女學生並毆打和性侵，而學生和教師皆聲稱警察和保安人員在那時都未阻止闖入的男子們，有學生表示「這所大學僱用了保全來保衛他們。保安人員站在那，看著這一切。遭到騷擾的我朋友趕緊向保全求救，但他沒有動作。」

而整起案件因為部分學生在Instagram上講述後才曝光，陸續也有學生和老師在各社交平台上發布消息，許多學生都因此次事件受到相當大的驚嚇，受害學生表示「當我逃到一個空曠的地方時，一個男人開始對我自慰，當我從那個地方逃脫時，有一個一年級的學生來找我，說有5到6人的成群男子正在逼近她」，而這起集體性侵事件使超過100名學生10日時在加爾基大學發起抗議活動，並抵制上課，要求成立的事實調查委員會表明調查結果。

在群眾的憤怒下，德里首席部長阿文德（Arvind Kejriwal）表示不會容忍，會對肇事者進行最嚴厲的懲罰，而警方也在昨日逮捕10位嫌犯，並動用超過11個警察團隊尋找其他嫌疑犯，警方表示目前正在掃對監視器畫面收集證據，並與在場學生交談確認事實。