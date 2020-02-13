影／史前巨龜出土！體長4公尺龜殼有角 為戰鬥而生

期刊《科學前緣》（Science Advances）12日刊登新論文，指古生物學家在委內瑞拉和哥倫比亞挖到，地球上曾出現的最大淡水烏龜「地紋駭龜」新化石，研判可長到4公尺，體重達1.25公噸，特殊的角狀龜殼（horned shells）可說專為戰鬥而生。

地紋駭龜生存於約5百萬到1千萬年前，在當時的南美北部湖泊與河流出沒，推測因安地斯山脈隆起，將亞馬遜河及奧利諾科河（Orinoco River）分隔，導致棲息地被打亂而滅絕。古生物學家伍德（Roger Wood）1976年首度發表研究論文，並以驚人體積和提供研究用化石的國家地理學會為名，將學名取為「駭龜」（Stupendemys geographicus）。

此次考古不只挖出地紋駭龜的龜殼，也首度找到下顎的化石。論文作者之一、哥倫比亞羅薩里奧大學（Del Rosario University）學者卡戴納（Edwin Cadena）表示，這是他們「數十年來一直在尋找和等著發掘（的化石）」。

經仔細分析，雄性地紋駭龜體型跟一輛汽車差不多，且不同於雌性地紋駭龜，非常靠近頸部的兩側龜殼長有扎實的巨大尖角。深度疤痕則顯示，尖角不只可保護頭骨，還可能被當成與同類交戰的長槍，但不足以嚇阻凱門鱷（Caimans）等巨型鱷魚的攻擊。下顎則指向地紋駭龜食物來源多元，像是魚類、鱷魚、蛇類和軟體動物。