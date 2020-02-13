令人讚歎的傳奇成就！韓國為什麼能如此成功？

談到韓國，你會想到什麼？除了那些令人念念不忘的美食之外，韓國企業如Samsung、現代與起亞汽車的品牌價值，更幾乎長年盤據全球百大名單上──然而，最令人驚豔的，是那在全球無微不至的軟實力，它所吸引的文化力量，正以一種銳不可擋的氣勢，吸引各國朝聖和敬佩。

2020第92屆奧斯卡金像獎，韓國電影《寄生上流》（Parasite）奪下最佳影片、最佳國際電影、最佳導演、最佳原創劇本等4項大獎，除了是本屆得獎最多、締造亞洲電影多項嶄新紀錄外，更是奧斯卡影史上第一次有最佳國際電影的作品，同時榮膺最佳影片的殊榮。

《寄生上流》所詮釋的意境，便是從你我日常都會面對的階級差異中，挖掘深刻的碰撞和激盪──完美的敘事結構、無可挑剔的劇本、扣人心弦的演技，它從榮獲坎城影展最大獎之金棕櫚獎開始，便一路橫掃國際大獎，包含金球獎之最佳外語片、英國電影學院獎之最佳外語片等。

而這次奉俊昊在奧斯卡獎上所突破的框架，除了是讓亞洲電影在好萊塢的舞台上持續發光發熱，更讓許多人欽佩韓國如此成功的舞台魅力。

圖／twitter上引爆熱潮的貼文

引爆討論熱潮的韓國4位精英

奧斯卡頒獎典禮後，ESPN記者「The Esports Writer」隨即便在他的twitter上發出了「The Elite 4 of South Korea」（韓國的4位精英）貼文，短短幾個小時便獲得了近6萬轉推、超過16萬喜歡，引爆廣大迴響。

而這4位，分別是電影界的奉俊昊、足球界的孫興慜、流行音樂界的BTS（防彈少年團）和電競界的玩家Faker（李相赫）。

究竟，他們有哪些領先群雄的成就？以及多麼令人望其項背的傳奇地位？

1、奉俊昊

奉俊昊成就想必已經不用再多做贅述，奧斯卡、金球獎、坎城影展等國際大獎的殊榮，早已讓他的能力備受全世界肯定，他已成了韓國電影界最具代表性的傳奇，但為人幽默和永遠謙遜的個性，更讓所有曾和他合作過的劇組演員們，都津津樂道和敬重。

奉俊昊是韓國延世大學社會學系畢業，沒有受過任何的西方教育，但秉持著對社會的敏銳觀察力，他總是能在撰寫劇本時，深入淺出地描繪人性最深刻的震撼，那樣的普世價值針砭了文化的隔閡，也打破你我習以為常的框架，體悟社會的反省和弊病。

從早年的《殺人回憶》（Memories of Murder）、《駭人怪物》（The Host），到中期的《非常母親》（Mother）、《末日列車》（Snow Piercer）與《玉子》（Okja），他的每一部作品皆有著出色評價，這回的《寄生上流》不僅替韓國的電影產業再度立下了嶄新的里程碑，更是舉國上下歡騰的榮耀。

2、孫興慜

熱刺球員孫興慜。 美聯社

2019年12月，正效力於英超熱刺隊的孫興慜以一個連過8人的盤球單刀射門成功，他在12秒內狂奔80碼、閃開2次鏟斷，被外媒譽為「年度最佳進球」，贏得了全場如雷轟動的掌聲。

年僅27歲的孫興慜，正值足球運動員最顛峰的年紀，他在效力德甲時就獲得很多出色的評價，傳奇球星貝肯鮑爾（Beckenbauer）便稱讚他，「他不但能取得漂亮的進球，還能製造進球。他是很出色的球員，我真的很喜歡他的球風。」

孫興慜出身於足球世家，父親孫雄正更是在韓國足壇有著舉足輕重的影響力，因此他在耳濡目染之下，從小便受到父親嚴厲的鞭策和訓練，亮麗的天賦也自幼便展露得宜。

成年的他，2015年以3000萬歐元加盟熱刺，成了史上最貴的亞洲足球球員；隔年他還獲得英超單月最佳球員，這是整個亞洲人都從來沒得過的榮耀。

孫興慜是一個頗爲全面的進攻球員，左右腳皆能靈活運用，能適應前鋒、前腰和翼衛等多個位置──如果孫興慜會自謙為亞洲第二，那絕對沒有人敢自稱為第一。

3、BTS（防彈少年團）

防彈少年團（BTS）在紐約時報廣場2020年跨年晚會上勁歌熱舞。美聯社

BTS在西方音樂市場上有舉足輕重的地位圖／BTS在西方音樂市場上有舉足輕重的地位

若要論到韓國最能夠用音樂影響全世界的團體，BTS絕對是當仁不讓，這支從2013出道的7人組合，有著「阻擋像子彈一樣的批評與時代偏見的音樂團體」、「超越現狀」的意境，從出道初期，他們便橫掃各大新人獎項，不僅被封為「怪物新人」，媒體也給他們「改變K-pop遊戲規則」的美譽。

BTS成功的幕後推手，不是赫赫有名的SM、YG、JYP公司，而是Big Hit娛樂第一個獨立製作培養的團體，由於成員外型俊朗、實力豐厚，很快地便以其充滿渲染力的舞台風采，擄獲了大小歌迷的心。

然而真正成功的關鍵，在於團員總是會在音樂中，盡可能誠實地談論自己遭遇的挫折、沮喪，更提及隨著年齡的增長，它會如何與眾人一起成長。

加上自行創作的歌曲常發人深省、涵蓋心理、社會議題，他們席捲的不只是亞洲，而是整個西方世界。

攤開BTS洋洋灑灑的紀錄，每一個都令人瞠目結舌，包含登上美國的音樂雜誌《告示牌》Billboard 200榜單、空降冠軍，專輯銷量更是在這個數位時代下突破550萬、YouTube上破億瀏覽的音樂錄影帶更是不勝枚──他們更有Billboard年度榜單之「世界專輯藝人」第1名的至高無上榮耀。

4、Faker（李相赫）

電競選手Faker。圖／截自SKT Faker臉書

Faker在《英雄聯盟》的地位有著傳奇的稱號圖／Faker在《英雄聯盟》的地位有著傳奇的稱號

談到Faker，任何有在關注電競和遊戲的玩家們一定都曾聽過這令人聞風喪膽的名字，他是南韓知名《英雄聯盟》（League of Legends）職業選手，因為其出眾的遊戲操作能力，而被玩家和對手暱稱「大魔王」，生涯曾3度奪得世界冠軍、2度奪下季中邀請賽冠軍、8度奪下韓國聯賽冠軍等，贏得總獎金已超過1000萬美元。

Faker最厲害的地方，在於他沒有固定的「英雄池」，意即就算對手再怎麼用戰術Ban（禁用）掉他的角色，他還是能打的對手無法招架，強大的反應能力和與隊友的合作默契，未來還有無限可能。

年僅23歲的他，當年放棄就讀高中，但出色的成就打破了人們傳統對電競的刻板印象，更在許多國家的孩子心中，他追求的意義和價值，啟蒙了無數對電玩有夢想的心。

他除了是《英雄聯盟》史上第一位奪得大滿貫的選手。2017年和T1戰隊簽下一份史上最高、年薪超過1000萬美元的合約，自此之後的合約更都是天價數字，是史上最有身價的電競選手之一。

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.2.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）