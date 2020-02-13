泰國回英囚犯突暈倒爆新冠恐慌 監獄封倉百人禁足

英國牛津郡（Oxfordshire）31 歲男子朗布爾（Mark Rumble）早前因涉嫌販毒在泰國被捕，上月27日引渡回國，但週一（10日）晚他突然暈倒，引起監獄內一片恐慌，憂心他是感染了由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）；當局其後對涉事監獄兩翼監倉內的囚犯實施禁足，同時安排朗布爾與另一名同樣出現流感症狀的囚犯接受隔離， 以及進行病毒測試。

朗布爾去年11 月於泰國芭提雅被捕，控以售賣第一級藥物予旅客，他否認指控，其後被引渡回英國牛津郡的布靈頓監獄（HMP Bullingdon），當晚突然在囚室中暈倒觸發恐慌，由於泰國已有33名確診患者，因此不少人擔心朗布爾亦「中鏢」。

朗布爾被送往監獄外的一間專科醫院接受隔離治療，第一時間到場協助朗布爾的護士在家中自我隔離，而另一名同樣出現流感症狀的囚犯則留在監獄醫院接受醫學觀察，目前二人的病毒測試結果均呈陰性。

布靈頓監獄雖維持運作，但兩翼的監倉至少要封閉72小時，當中百名囚犯變相遭禁足，不得外出；獄內有約1114名囚犯，包括性罪犯及還押人士。

英國政府早前將83名公民從中國接回國，並安排送到利物浦鄰近城市威勒爾（Wirral）進行隔離觀察。當地媒體報導，該批被隔離人士可在醫院範圍內自由活動，以及在自己房間外戴上口罩與他人接觸，目前83人的病毒測試結果全部呈陰性。

截至週一（10日）英國共9人確診，第9名確診患者是英國布萊頓（Brighton）一間診所的員工。另外，英國男子沃爾什（Steve Walsh）在新加坡出席論壇時遭來自中國的參會人士感染，其後他到法國滑雪，導致11名分別來自英國、法國及西班牙的人士被感染，媒體形容他為「超級傳播者」；沃爾什週二（11日）發表聲明強調現已經痊癒。

延伸閱讀：

【武漢肺炎 • 最新】全國確診病例迫近6萬宗 累計1360人死亡

【武漢肺炎】滑雪時傳染11人 英國「超級傳播者」稱已痊癒

文章授權轉載自《香港01》