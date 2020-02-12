關西機場再升級 設寵物淋浴特區

日本關西機場為了旅客愛犬再升級，首創「寵物特區」，包括能讓狗狗能盡情奔走的戶外空間、寵物淋浴區及會自動沖水的「尿尿標桿」。關西機場聲明表示，「本機場致力於打造更友善的環境，其中當然也包括寵物們。」

寵物特區解放身心

根據《朝日新聞》報導，日本關西國際機場添增新設施，但並不是為人類打造的。13日將啟用的「寵物特區」將開放一區域供動物們在上機前解放身心。

「寵物特區」的配置包括淋浴間、會自動沖水的「尿尿標桿」及基本的飲水設施等，其本意為提供導盲犬等服務犬，一個能夠紓壓及排放穢物的空間，讓牠們在上機後能夠專心執行勤務，也能減少人類同伴們的困擾。發言人緒方慶表示，「關西國際機場致力於打造更友善的環境，這其中當然也包括寵物們。」

狗狗淋浴間

據《CNN》報導，這座嶄新且設備齊全的寵物休息區，目前只開放給狗狗使用，然而關西機場也發出聲明表示，之後將會進一步開放給所有寵物們使用。

日本的其他機場如東京成田機場等，都已設有供服務犬使用的室內場所，但關西機場將地點進一步擴張到戶外，不但光線自然明亮，也提供寵物們較大的活動空間，位置則設立於機場外的接送區域，能讓狗狗在進入機場之前就徹底放鬆。

淋浴間在每天早上5點半至下午10點開放，除此之外，還有狗狗們可以走動的空間，主人則可以坐在一旁的長椅等待。區域上方設有屋頂，能讓狗狗及主人不受天氣的影響盡情使用，另外也配備了方便的對講系統。一名主人表示：「這樣就不怕接收不到資訊而導致錯過航班了。」

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