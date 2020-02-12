亞馬遜雨林浩劫 不吸碳反更排碳

「地球之肺」反而排放更多二氧化碳？科學家近日將數十年觀測亞馬遜雨林碳排放的數據進行彙整後發現，亞馬遜雨林已經有5分之1區域的碳排放大於碳吸收。其中，巴西近年大面積毀林、火燒森林是主要原因之一。科學家擔心，如果依照目前的速度，亞馬遜雨林失去「地球之肺」稱號的速度會比預期更快。

毀林碳排放增加

根據《英國廣播電台》報導，巴西太空中心科學家蓋提經過10年觀測後發現，雖然大部分亞馬遜雨林還是有吸收二氧化碳排放的能力，但是10年下來，也有5分之1的雨林從吸收碳變成排放碳，這樣的速度讓科學家擔心，雨林喪失吸收二氧化碳功能的時間會比想像中更快來臨。

「更糟的是，如果雨林沒辦法吸收大氣中的二氧化碳，反而會將以前儲存的碳再次釋放到大氣中，加快全球暖化速率。」蓋提也指出，照理來說雨林在降雨量比較大的年份會有很好的碳吸收功能，但在2017-2018年度（最近一次雨量較大的年份），這些區域的碳吸收都沒有上升，讓當地科學家都非常擔心。

《英國廣播電台》提到，2019年更是巴西雨林消失的高峰年，光是2019年的7月到9月，就有1000平方公里的雨林遭毀。研究共同作者諾布表示，目前它們觀測到的毀林面積約17%，如果照目前的暖化速率，而且毀林面積達到20-25%的話，亞馬遜雨林整體就會開始變成排放大於吸收。

巴西大肆開發雨林

《外交周刊》分析，亞馬遜雨林過去有很好的碳吸收能力，但近年來隨著巴西政府的開發政策，讓亞馬遜雨林過往的功能開始逐漸喪失。《外交周刊》也批評巴西現任總統波索諾納的政策，只會讓非法盜採雨林的行為增加，無益經濟發展而且只會讓雨林消失速度更快。

該文作者提到，巴西是涵蓋最多亞馬遜雨林的國家，關心雨林保育的人也非常多，因此呼籲巴西政府一定要在雨林保育上扮演領頭羊角色，其他南美國家看到巴西政府的作為也會群起傚尤，才能讓雨林保育更加全面。

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