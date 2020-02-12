90%的基因未曾被發現 巴西科學家發現全新病毒

新冠肺炎（武漢肺炎，Covid-19）疫情尚未消退，如今又有新的病毒被世人發現。巴西科學家在當地的人工湖發現新病毒「亞拉」，該病毒基因從未出現在任何研究文獻中，科學家正努力研究其組成成分。

據《Science Alert》報導，巴西科學家在當地的人造湖潘帕哈湖（Lake Pampulha）發現一種神祕的新型病毒，經過基因比對，發現有90%的基因組成從未出現在過往的文獻紀錄中。由於該病毒太過神秘，科學家以當地神話中的水神，命名病毒為「亞拉」。

在新的研究論文中，科學家發現亞拉病毒是由80奈米的微粒組成，雖然組成並不複雜，但當中有超過90%的基因在過去未曾被發現過。在與8500多中已知病毒基因進行比對後，只有6組基因與已知病毒有關聯。

研究團隊表示，依照現今對病毒基因的認識，亞拉病毒也並非人工製造的病毒製劑。它的出現代表病毒世界還存在眾多變異性，並且有其他新的基因等著被發現。不過同時也讓人擔憂病毒巨大的變異，會對人類及生態產生威脅。