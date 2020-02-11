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在速食店上班11年從未生病 日網友曝關鍵原因
新冠肺炎（武漢肺炎，簡稱NCP）疫情蔓延全球，各地民眾人心惶惶。中國72歲的知名健身達人邱鈞，曾稱自己17年來從未生病，在感染新冠肺炎後，卻不幸身亡。日本就有一名網友在社群媒體上表示，自己在麥當勞打工11年，從來都沒有生過大病，關鍵就在於店內對員工嚴格的規定。
日本網友以帳號＠kobuta_dq在推特上發文說到，這是一個真實故事，自己從高中時期就在麥當勞打工，到現在轉為正職已經11年了。這些年裡，他只有得過一次小感冒，原因就在於麥當勞規定員工「30分鐘內一定要洗一次手」。這名網友驕傲地表示，「洗手是最強大的防疫措施，多虧了您（洗手），高中我還得了3年的全勤獎呢！」。
此則貼文在推特上引發熱烈迴響，獲得近8萬次按讚人數。有人就留言說到，「我也在麥當勞上班過，後來回家都一定會洗手，沒洗手還會覺得噁心，這真的是工作中養成的好習慣」；有網友則表示，過去在高中任職，也從來都沒有感冒，「原來是當時愛洗手的習慣保護了我啊」，但有網友也抱怨，一直洗手會讓手變得很乾，必須外出時乾脆戴上布手套，回家直接丟洗衣機比較快。
由於新冠肺炎主要的感染途徑有飛沫、接觸傳染，因此攜帶口罩之餘，民眾也要勤洗手，做好完善的防疫措施。
これ、マジな話なんですが、「就業中30分に1回の手洗いを義務付けている」マクドナルドで働いていた高校1年からの11年間（アルバイト→社員）は、1回しか風邪をひかなかったので手洗いは最強の防護策です。おかげさまで高校3年間皆勤賞でした。— こぶたけんし (@kobuta_dq) January 23, 2020
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