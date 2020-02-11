快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越理髮店「300塊當皇帝」！正妹穿貼身制服全套服務 網嗨：頭癢了

聯合新聞網 / 綜合報導
一進理髮院全是正妹，緊身制服露S曲線。(翻攝自Phòng trọ của những Hot girl :">)

來到越南河內的女生喜歡做美甲，那男生千萬別錯過傳說中的洗頭店。日前一間理髮店的內部照在網路上瘋傳，仔細一看並非一般的理髮店，店內清一色的設計師都擁有姣好臉蛋與曼妙身材，且全套剪髮還包括全身按摩、敷臉、洗腳、修指甲、剃鬍、掏耳朵，含小費價位卻只需要約台幣300元，讓人忍不住直呼「頭好癢！」

越南的美容業相當發達，在台灣也不乏見到護膚、美甲等小店林立於市場中，而「老司機」到了當地更不可不拜訪的便是理髮店。越南粉專《Phòng trọ của những Hot girl》日前分享當地理髮院「30shine」照片，只見店內設計師全是穿著白色上衣、黑色貼身短裙的正妹，襯托出身材相當凹凸有緻，正在細心的幫客人洗頭。

據了解，30shine是越南河內非常知名的理髮廳，就算只收男客生意仍非常好，開業僅四年便擴展到了50家分店，且不只是洗頭，漂亮年輕的美髮師還會幫顧客洗臉、保濕按摩、音波導入按摩、粉刺吸除、保濕噴霧、按摩、刮鬍子等全套「皇帝級服務」，差不多200元的價格難怪人潮絡繹不絕。

不少網友得知資訊後紛紛留言，「突然覺得頭有點癢，想去洗頭了」、「CP值太高拉」、「求河內位置」、「這就是為什麼我會辦會員卡的原因了」。

越南 按摩 正妹
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

影／遇亂流！歐航班機降落五次皆失敗 女乘客崩潰慘叫

席亞拉風暴（Storm Ciara）挾帶強風豪雨侵襲歐洲西北，歐洲航空編號UX1093航班9日試圖降落荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場時，遭逢強力亂流干擾，降落五次皆失敗，讓機上一位女乘客嚇到崩潰慘叫。

越理髮店「300塊當皇帝」！正妹穿貼身制服全套服務 網嗨：頭癢了

來到河內的女生喜歡做美甲，那男生千萬別錯過傳說中的洗頭店。日前一間理髮店的內部照在網路上瘋傳，仔細一看並非一般的理髮店，店內清一色的設計師都擁有姣好臉蛋與曼妙身材，且全套剪髮還包括全身按摩、敷臉、洗腳、修指甲、剃鬍、掏耳朵，含小費價位卻只需要約台幣300元，讓人忍不住直呼「頭好癢！」

新暴龍化石出土 為白堊紀末品種

新品種暴龍化石出土，證實是目前白堊紀末期最古老的暴龍品種。11日加拿大南艾伯塔省發現新品種暴龍——塔納托暴龍的化石，發現其與人們熟知的暴龍品種霸王龍，呈現不同的產狀。塔納托暴龍體型更短小精悍，棲息地比

加拿大神祕湖泊 沿岸現紫砂景觀

湖岸旁怎麼都是紫色的沙？加拿大有湖泊雖然長期冰封，但短暫的夏天湖畔卻有一層美麗的紫色沙，呈波浪狀的分布在整個湖岸。科學家推斷，由於當地有許多古老的特殊礦物沉積，被湖水沖刷後就會在岸邊沉積，形成特殊的美

日本孩童混浴「自由心證」 她進裸湯池驚見男國中生

裸湯在日本是常見的事，不過如果要帶小孩進裸湯池，那跟幾歲以下的異性孩子一起泡是合理的呢？日本有位女子分享她去公共澡堂的經驗，她表示當她一進去裸湯池，就看見裡面有10位客人，還有位媽媽帶著兩個兒子一起到公共澡堂，她仔細查看才發現，其中有位兒子的年紀很顯然是國中生。

微量致命…超級毒品「灰色死亡」比嗎啡強萬倍

聯邦緝毒署(DEA)提醒民眾，一款綽號「灰色死亡」(Grey Death)的毒品正對民眾及社會造成極大威脅；DEA探員姍米‧帕克斯(Sammy Parks)形容：「這款毒品的風險有如玩俄羅斯輪盤，而市井小民的生命全掌握在毒梟的手裡。」

德國烘焙師特製「收據甜甜圈」無聲抗議大獲好評

德國政府自今年1月1日起要求所有零售商印出每一筆消費收據，此舉不僅引燃眾怒，還激發受影響業者的藝術行動。42歲的巴伐利亞法式點心師傅格柏因（Ludovic Gerboin）為自己部分糕點加上一張用糖霜製成的可食用收據，藉此表達無聲的抗議。

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

火車誤點的原因可能是設備故障或是旅客上下車拖延，不過這種原因你聽過嗎？近日在日本北海道有位列車長，他在火車停靠站時，下車查看乘客是否都已上下車，豈料，另名車長未注意同事還沒上車，就先關門將車駛走，被丟包的車長只好搭小黃追列車，而列車也因為這起烏龍事件誤點了27分鐘。

被遺忘的日治時期電影史：從《王牌辯士》反思台灣辯士

事實上，電影自日本引入台灣以來，便出現解說電影的辯士角色。不過，在統治者眼中，電影雖是受歡迎的娛樂，但幽暗的觀影空間也是可能的社會治安死角，尤其辯士們口若懸河，他們和影像有著同樣的誘惑力，因此必須積極管理。

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的禮讚與羞恥

自19世紀末深耕新疆40餘年的「瑞典宣教團」似乎並沒有因信仰上的差異，而表現出強勢、隔離的態度，但對地方文化的友善與興趣，並不意味著宣教團得以自外於當時瀰漫全球的歐洲殖民勢力，以及其中隱含的西方優越觀點...

雪梨30年最大雨 熄了野火又迎水災

暴雨十日襲擊澳洲雪梨和新南威爾斯州東岸，是雪梨卅年來最大降雨，澳洲當局因此發佈緊急撤離令。這場雨澆熄了自去年十一月開始肆虐的野火，同時給澳洲最大城市雪梨帶來混亂。

日本罪犯5成曾遭家暴 出獄再犯率高

幼時的家暴陰影會讓人走上罪犯之路？日本千葉大學研究發現，將近一半的罪犯幼時曾遭受家暴。研究者羽間京子指出，超過一半的受訪者面對家暴都選擇忍氣吞聲，一旦壓抑的情緒爆發，便有可能犯下罪行。有「監獄先生」美譽的黃明鎮牧師受訪時表示，在台灣比例也相仿，面對家暴學習饒恕是重要課題。

熱門新聞

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

專家：誠實為上 社會新鮮人請勿在履歷加上這些字眼

家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期

影／遇亂流！歐航班機降落五次皆失敗 女乘客崩潰慘叫

「中國自己有錢抗疫」 世銀：不考慮提供貸款

澳幣一度貶至近11年低谷 後市續看貶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。