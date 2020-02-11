聽新聞
test
0:00 / 0:00
越理髮店「300塊當皇帝」！正妹穿貼身制服全套服務 網嗨：頭癢了
來到越南河內的女生喜歡做美甲，那男生千萬別錯過傳說中的洗頭店。日前一間理髮店的內部照在網路上瘋傳，仔細一看並非一般的理髮店，店內清一色的設計師都擁有姣好臉蛋與曼妙身材，且全套剪髮還包括全身按摩、敷臉、洗腳、修指甲、剃鬍、掏耳朵，含小費價位卻只需要約台幣300元，讓人忍不住直呼「頭好癢！」
越南的美容業相當發達，在台灣也不乏見到護膚、美甲等小店林立於市場中，而「老司機」到了當地更不可不拜訪的便是理髮店。越南粉專《Phòng trọ của những Hot girl》日前分享當地理髮院「30shine」照片，只見店內設計師全是穿著白色上衣、黑色貼身短裙的正妹，襯托出身材相當凹凸有緻，正在細心的幫客人洗頭。
據了解，30shine是越南河內非常知名的理髮廳，就算只收男客生意仍非常好，開業僅四年便擴展到了50家分店，且不只是洗頭，漂亮年輕的美髮師還會幫顧客洗臉、保濕按摩、音波導入按摩、粉刺吸除、保濕噴霧、按摩、刮鬍子等全套「皇帝級服務」，差不多200元的價格難怪人潮絡繹不絕。
不少網友得知資訊後紛紛留言，「突然覺得頭有點癢，想去洗頭了」、「CP值太高拉」、「求河內位置」、「這就是為什麼我會辦會員卡的原因了」。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言