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日本孩童混浴「自由心證」 她進裸湯池驚見男國中生

聯合新聞網 / 綜合報導
孩童混浴問題漸漸被民眾重視。示意圖／Ingimage

裸湯在日本是常見的事，不過如果要帶小孩進裸湯池，那跟幾歲以下的異性孩子一起泡是合理的呢？日本有位女子分享她去公共澡堂的經驗，她表示當她一進去裸湯池，就看見裡面有10位客人，還有位媽媽帶著兩個兒子一起到公共澡堂，她仔細查看才發現，其中有位兒子的年紀很顯然是國中生。

日本一名女子表示，當她去公共澡堂時，她看見裡頭有10位客人正在享受浴池，其中還有一位媽媽帶著兩位兒子，每個客人見到較年長的兒子都一臉尷尬且不發一語，因為那位兒子身高至少有140公分以上，看起來應該正是唸中學的少年，當時那位媽媽正在幫小學二年級的小兒子洗臉。

女子形容當時的場景，媽媽完全不擔心兒子會不會覺得尷尬，自顧自地在幫小兒子洗臉，任由大兒子面無表情的站在熱水口前，另外老婦人見狀帶著不安神情離開浴室，此時，大兒子無奈的情緒崩潰，並生氣對他的母親說「不要再洗了」。女子按耐不住心情上前詢問，「你的孩子幾歲？」，那位媽媽聽完未答，默默離開澡堂去到更衣室，大兒子跟著媽媽身後快速出了澡堂。

其實在日本各地區都有不同混浴年齡規定，通常男性第二性徵約11歲出現、女性約9歲，因此日本厚生勞動省制定了衛生管理法，例如「裸湯中不要混合10歲以上的男性和女性」，與東京地區規定相同，也就是說小學三年級以下的孩童混浴，是較被接受的。另外京都規定為6歲以上不得混浴，大版則為小學生以上不得混浴。

隨著性犯罪者年齡逐漸下降，孩童混浴這件事也被民眾重視，報導指出，雖然從父母的角度來看，兒子女兒就是年幼的孩童，不過若是讓孩童在年幼就對性感興趣，可能會造成不好的影響，嚴重的話甚至成為性犯罪者，因此，為了杜絕性犯罪者，公共澡堂的孩童合浴問題還需要父母的判斷。

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