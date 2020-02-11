救救昆蟲 50萬種瀕臨滅絕恐致人類災難

科學家今天提出警告說，地球100萬種動植物面臨滅絕，其中一半是昆蟲，而牠們的消失，可能對人類帶來災難。

芬蘭自然史博物館（Finnish Museum of NaturalHistory）生物學家、也是研究主要執筆人卡多索（Pedro Cardoso）告訴法新社：「現今昆蟲的滅絕危機讓人極度憂心。」

「但我們所知的只是冰山一角。」

可以飛行、爬行、挖洞、跳躍和在水上行走的昆蟲消失，是集體滅絕事件的一環。這是過去5億年間僅僅第6次滅絕事件，上一次已是距今6600萬年前，當時一顆太空岩石消滅恐龍以及其他生命形式。

而這次的滅絕，要怪罪的是人類。

卡多索告訴法新社：「幾乎所有昆蟲數量減少與滅絕，都要歸因於人類活動。」

造成昆蟲滅絕的主要因素是棲地的減少與退化，接著是污染、特別是殺蟲劑的污染，以及侵入的物種。

過度的利用－超過2000種昆蟲物種是人類食物－以及氣候變遷，都是昆蟲滅絕的原因。

蝴蝶、蜜蜂、螞蟻、甲蟲、黃蜂、蒼蠅、蟋蟀與蜻蜓數量減少帶來的影響，遠超過牠們本身的死亡。

科學家估算昆蟲約有550萬種，人類辨識與命名的只有其中的1/5。