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微量致命…超級毒品「灰色死亡」比嗎啡強萬倍

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合10日電
聯邦緝毒署提醒民眾，一款綽號「灰色死亡」的毒品正在對人類社會造成極大威脅，藥性比嗎啡強1萬倍。(KHOU電視台截圖)

聯邦緝毒署(DEA)提醒民眾，一款綽號「灰色死亡」(Grey Death)的毒品正對民眾及社會造成極大威脅；DEA探員姍米‧帕克斯(Sammy Parks)形容：「這款毒品的風險有如玩俄羅斯輪盤，而市井小民的生命全掌握在毒梟的手裡。」

「灰色死亡」可謂一種超級毒品，由海洛因、芬太尼(fentanyl)和其他致死性的類鴉片毒品製成，看似水泥但有時呈現塊狀、有時呈現粉狀，經由多種毒品混合後對吸食者更加危險。

「灰色死亡」的藥性比嗎啡強1萬倍，自從執法單位上周在路易斯安納州查獲「灰色死亡」後，DEA便開始警告全國各地民眾要多加提防。

DEA已鎖定「灰色死亡」的製造商和通路展開全面追緝，目前「灰色死亡」的市場售價一個單位為20元，但是專家警告即使用量只有一點點也可能致命。

DEA也警告民眾，如果不小心接觸到「灰色死亡」也千萬不要用手觸碰，並立刻向執法單位通報，由專業人士處理才能降低對民眾的威脅。

帕克斯說：「這款毒品在祕密實驗室裡，由一群毫無化學知識背景且沒有監控的情況下調製而成，而為何要製成這款毒品也沒有確切的原因。」

休士頓的執法單位更表示，「灰色死亡」已入侵城市；帕克斯說：「我們認為灰色死亡是在休士頓生產的，這款毒品已經在地化了。」

去年5月DEA在休士頓查獲170克的「灰色死亡」，DEA因此希望能抑制毒品繼續擴散，帕克斯說：「我們不希望這款毒品造成任何社會動盪，沒有人希望看到灰色死亡進入校園和當地大學學府，所以我們必須將這些毒販繩之以法。」

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