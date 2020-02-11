北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

火車誤點的原因可能是設備故障或是旅客上下車拖延，不過這種原因你聽過嗎？近日在日本北海道有位列車長，他在火車停靠站時，下車查看乘客是否都已上下車，豈料，另名車長未注意同事還沒上車，就先關門將車駛走，被丟包的車長只好搭小黃追列車，而列車也因為這起烏龍事件誤點了27分鐘。

根據《北海道新聞》報導，在本月8日下午7點左右，從日本札幌出發開往函館的特級列車「超級北斗號」發生誤點，起因是列車上有兩名車長，當時列車停靠在苫小牧站時，其中一名車長下車確認乘客上下車狀況，但車長還沒上車，列車就被另名車長開走了。

未上車的車長見狀，急忙出火車站，搭上計程車去追火車，追了10公里總算在錦岡站上車，也因為這起事件造成列車誤點27分鐘，這台載了213名乘客共9節車廂的「超級北斗號」，最高時速能行駛120公里，且具有高速過彎的能力。

網友看了也紛紛留言「不曉得車掌是怎麼跟計程車司機溝通的」、「這位車掌一定是遇到剛好在外送豆腐的司機」、「雖然很危險但是不知道為什麼大笑」、「應該是另一車掌聯絡指令所，指令所交代在該站停留等候吧」、「這個計程車費」。