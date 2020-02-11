快訊

直播／武漢肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

「決戰」百萬難民潮？敘利亞猛轟 土耳其敘北部隊7日11死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名列車長在月台上被丟包，他搭小黃急追特快車。示意圖／Ingimage

火車誤點的原因可能是設備故障或是旅客上下車拖延，不過這種原因你聽過嗎？近日在日本北海道有位列車長，他在火車停靠站時，下車查看乘客是否都已上下車，豈料，另名車長未注意同事還沒上車，就先關門將車駛走，被丟包的車長只好搭小黃追列車，而列車也因為這起烏龍事件誤點了27分鐘。

根據《北海道新聞》報導，在本月8日下午7點左右，從日本札幌出發開往函館的特級列車「超級北斗號」發生誤點，起因是列車上有兩名車長，當時列車停靠在苫小牧站時，其中一名車長下車確認乘客上下車狀況，但車長還沒上車，列車就被另名車長開走了。

未上車的車長見狀，急忙出火車站，搭上計程車去追火車，追了10公里總算在錦岡站上車，也因為這起事件造成列車誤點27分鐘，這台載了213名乘客共9節車廂的「超級北斗號」，最高時速能行駛120公里，且具有高速過彎的能力。

網友看了也紛紛留言「不曉得車掌是怎麼跟計程車司機溝通的」、「這位車掌一定是遇到剛好在外送豆腐的司機」、「雖然很危險但是不知道為什麼大笑」、「應該是另一車掌聯絡指令所，指令所交代在該站停留等候吧」、「這個計程車費」。

北海道 列車
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

村民喜包車到外地參加婚禮 9人卻慘遭高壓電電死

無懼疫情爆發 基督徒上街送口罩

日本罪犯5成曾遭家暴 出獄再犯率高

雪梨30年最大雨 熄了野火又迎水災

相關新聞

北海道列車長被同事丟包 搭小黃苦追10公里才上車

火車誤點的原因可能是設備故障或是旅客上下車拖延，不過這種原因你聽過嗎？近日在日本北海道有位列車長，他在火車停靠站時，下車查看乘客是否都已上下車，豈料，另名車長未注意同事還沒上車，就先關門將車駛走，被丟包的車長只好搭小黃追列車，而列車也因為這起烏龍事件誤點了27分鐘。

被遺忘的日治時期電影史：從《王牌辯士》反思台灣辯士

事實上，電影自日本引入台灣以來，便出現解說電影的辯士角色。不過，在統治者眼中，電影雖是受歡迎的娛樂，但幽暗的觀影空間也是可能的社會治安死角，尤其辯士們口若懸河，他們和影像有著同樣的誘惑力，因此必須積極管理。

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的禮讚與羞恥

自19世紀末深耕新疆40餘年的「瑞典宣教團」似乎並沒有因信仰上的差異，而表現出強勢、隔離的態度，但對地方文化的友善與興趣，並不意味著宣教團得以自外於當時瀰漫全球的歐洲殖民勢力，以及其中隱含的西方優越觀點...

雪梨30年最大雨 熄了野火又迎水災

暴雨十日襲擊澳洲雪梨和新南威爾斯州東岸，是雪梨卅年來最大降雨，澳洲當局因此發佈緊急撤離令。這場雨澆熄了自去年十一月開始肆虐的野火，同時給澳洲最大城市雪梨帶來混亂。

日本罪犯5成曾遭家暴 出獄再犯率高

幼時的家暴陰影會讓人走上罪犯之路？日本千葉大學研究發現，將近一半的罪犯幼時曾遭受家暴。研究者羽間京子指出，超過一半的受訪者面對家暴都選擇忍氣吞聲，一旦壓抑的情緒爆發，便有可能犯下罪行。有「監獄先生」美譽的黃明鎮牧師受訪時表示，在台灣比例也相仿，面對家暴學習饒恕是重要課題。

無懼疫情爆發 基督徒上街送口罩

基督徒勇氣令人佩服！令全世界聞之色變的新型冠狀病毒在中國湖北省爆發疫情以來，至今已奪走超過800條人命，但湖北許多基督徒不僅上街發送口罩給路人，也趁機向民眾傳福音，希望在人心惶惶期間，為民眾捎來一絲安慰

村民喜包車到外地參加婚禮 9人卻慘遭高壓電電死

印度奧里薩邦日前有43名居民包車到外地參加婚禮，沒想到巴士卻在路上遭高壓電線砸中起火，造成9人遭電死，而當地政府表示，將會提供補償給家屬，但有居民指出，此高壓電早有問題，政府都沒有處理才釀悲劇。

日影《王牌辯士》的反思：台灣也有辯士嗎？

《王牌辯士》的官方網站裡，提到辯士是日本電影的特色。事實上，日治時期的台灣也有辯士傳統。至於台灣辯士與日本辯士有何不同？我們或可以殖民現代性的歷史脈絡，從被殖民者的抵抗以及現代化所帶來的文化產業兩方面來理解。

英女孕吐頻尿又掉髮誤認懷孕 「胎兒」竟是六公斤囊腫

凱蒂・福爾摩斯（Katie Holmes）發現自己的生理期停止時，她一度以為自己懷孕了。她的肚子一天比一天大起來，路上遇到的人也都會主動讓座給她、詢問她的預產期，甚至也出現過類似孕吐的現象。然而，一切檢測都指出，她並沒有懷孕。

將禿頭喻作「明亮的中央天窗」 房產廣告引爭議

英國近期因為一則在地下鐵站內貼出的不動產廣告引起了爭議。廣告中，特寫了一名頭頂稀疏的男子背影，將光禿頭頂比作採光用的天窗。

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

台灣珍珠奶茶去年在日本掀起一股前所未有的熱潮，不只推出各式珍珠創意料理，網路上還出現「放手喝珍奶」、「鼻孔塞珍珠」等挑戰，讓台灣人看得目瞪口呆...

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。