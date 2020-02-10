日本罪犯5成曾遭家暴 出獄再犯率高

幼時的家暴陰影會讓人走上罪犯之路？日本千葉大學研究發現，將近一半的罪犯幼時曾遭受家暴。研究者羽間京子指出，超過一半的受訪者面對家暴都選擇忍氣吞聲，一旦壓抑的情緒爆發，便有可能犯下罪行。有「監獄先生」美譽的黃明鎮牧師受訪時表示，在台灣比例也相仿，面對家暴學習饒恕是重要課題。

罪犯遭家暴比例高

根據《每日新聞》報導，千葉大學的犯罪心理學教授羽間京子在關東地區對580名囚犯進行問卷調查，結果發現高達48.8%的囚犯曾遭虐待，其中34.1%經歷過身體虐待，31.3%遭遇過情緒虐待（例如言語侮辱），15.1%則是在成長過程中被忽視，被性虐待的僅3%。與2002年法務省對一般民眾的調查相比（21.7%幼時曾遭遇家暴），罪犯遭受家暴的比例高出許多。

根據調查，56.8%的受訪者面對家暴只能「忍氣吞聲」，50.6%宣稱他們曾經離家出走，僅13.2%曾與他人談論自己被家暴的經歷，原因大多是不相信任何人，以及不想向他人示弱。羽間京子指出，當受虐者無法逃離家暴，也尋求不到他人的協助時，壓抑的情緒便有可能突然爆發而犯下罪行。

應跳脫受害者心理

一位曾遭家暴的更生人表示，許多罪犯的想法都是「既然自己的過去如此悲慘，現在犯下的罪行都應該獲得原諒」，但必須認清自己的行為也是在傷害他人，才能跳脫「受害者」的心理。

羽間京子表示，若是他們心結未解，出獄後再犯的機率仍高，政府應主動提供諮商的服務。東京經營短期大學的兒童福利教授小木浩史指出，日本對於虐待兒童以及成年人犯罪的預防措施是各自獨立的，應想辦法統合在一起。

《每日新聞》也指出，警察廳日前表示，日本虐待兒童的案例已經連續14年成長，2018年更是突破8萬人大關，較前一年增加22.4%，其中遭受精神虐待的兒童占大宗，多達57,326人，其次則是身體虐待（14,821人）。不過警察廳的代表指出，虐待兒童愈來愈受到大眾的關注，也有更多民眾願意向警方報案。

學習饒恕

長期輔導受刑人並有「監獄先生」美譽的黃明鎮牧師表示，在台灣可能有一半以上的受刑人都曾遭遇過家暴，他曾遇過一位孩子被父親當眾搧巴掌之後，不堪受辱「豁出去」加入黑道當殺手。他也提到，自己曾試著撫摸遭受家暴孩子的頭，沒想到他們卻縮回去，以為黃牧師要打他，可見家庭暴力的影響深遠。

對此，黃牧師指出，不少受刑人在信了耶穌之後，學到如何「饒恕」，逐漸走出家暴的陰影，甚至懂得孝敬父母，「打罵是沒有用的」，他也建議受刑人多閱讀。立委葉毓蘭則補充，《家庭暴力防治法》中不僅保護家暴的直接受暴者，2015年更修法將「目睹家暴」的兒少列入保障，顯示家暴仍會對第三者造成難以抹滅的心理傷害。

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