無懼疫情爆發 基督徒上街送口罩

基督徒勇氣令人佩服！令全世界聞之色變的新型冠狀病毒在中國湖北省爆發疫情以來，至今已奪走超過800條人命，但湖北許多基督徒不僅上街發送口罩給路人，也趁機向民眾傳福音，希望在人心惶惶期間，為民眾捎來一絲安慰。

紛為疫情禱告

據《基督徒郵報》引述基督教廣播網報導指出，人口1,100萬人的武漢，雖然充斥恐懼與不安，但基督徒仍勇敢上街發送口罩並分享耶穌的愛與盼望給路人。

另外，不久前當地一位牧師也寫信給全世界基督徒，呼籲他們為中國疫情禱告。該牧師表示，「很明顯，我們正面臨對自己信仰的考驗。但我們相信如聖經耶利米書29:11所提到的：主的應許是賜平安的意念，不是降災禍的意念。

因此，基督徒不只要與這座城市的人一起受苦，也有責任為害怕的人禱告。」

提供離鄉居民住宿

就在上週世界衛生組織將這次肺炎宣布為公共衛生緊急事件時，國際基督教關懷組織也指出，中國基督徒也開始投入分享福音與提供民眾協助。華人基督徒公義團契的劉貽牧師就分享影片，當中就有基督徒在陽台上放置喇叭播放鼓舞人心的講道。

另一支在社群媒體分享的影片，當中也有基督徒發送口罩及福音單張給路人，除此之外，其他省份的基督徒也開放自己的家給從湖北離開的人居住。

據《基督徒郵報》報導，例如在四川一間受到嚴重迫害的教會基督徒賈學偉和蘇瓊（譯音），他們不僅為離開家鄉的湖北民眾提供住宿，還提供三餐，一直到湖北省解除隔離政策為止。

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