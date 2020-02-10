村民喜包車到外地參加婚禮 9人卻慘遭高壓電電死

印度奧里薩邦日前有43名居民包車到外地參加婚禮，沒想到巴士卻在路上遭高壓電線砸中起火，造成9人遭電死，而當地政府表示，將會提供補償給家屬，但有居民指出，此高壓電早有問題，政府都沒有處理才釀悲劇。

根據「Hindustan Times」報導，奧利薩邦丹加魯帕度村9日時一輛巴士在行駛途中，遭路上一條高壓電線垂落而碰觸到巴士車身，瞬間引起一陣火光，不久後巴士便開始自己燃燒。

報導指出，這輛巴士是由43位居民共同租下要一同前往到外地參加婚禮，沒想到因此發生意外，據了解事發當時，巴士內的乘客四處逃竄，現場也一片混亂，儘管警消人員在接獲目擊者報案後就隨即趕抵現場，不過切斷高壓電線及滅火的作業繁雜，竟花費將近半小時才解決，導致最終9人不幸遭到電死，而有30多人遭火燒傷送醫治療。

事後，奧里薩邦首席部長納文·帕特奈克（Naveen Patnaik）也對此事表示悲痛，並提到將發放慰問金給罹難者家屬，及提供受傷民眾免費治療。而當地民眾也表示，村民多次向相關單位反應釀災的電線早出現異狀，卻都沒有人處理，才發生這起意外事故。