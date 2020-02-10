快訊

菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英女孕吐頻尿又掉髮誤認懷孕 「胎兒」竟是六公斤囊腫

聯合新聞網 / 綜合報導
凱蒂・福爾摩斯因卵巢囊腫而不得不切除其中一個卵巢。圖／The Sun

有時女性即使出現了類似懷孕的症狀，卻不一定是真的懷孕，可能是某些疾病的症狀，一名英國女子就曾經遇上這樣的情形。

根據The Sun報導，來自英格蘭哈特福郡沃森十字鎮（Waltham Cross, Hertfordshire）的女性——凱蒂・福爾摩斯（Katie Holmes）發現自己的生理期停止時，她一度以為自己懷孕了。她的肚子一天比一天大起來，路上遇到的人也都會主動讓座給她、詢問她的預產期，甚至也出現過類似孕吐的現象。然而，一切檢測都指出，她並沒有懷孕。

凱蒂的食慾越來越差，除了「孕吐」以外，也出現頻尿的狀況，甚至開始掉髮。醫生認為凱蒂所患有的應該是腸胃炎或泌尿道感染，然而，凱蒂的症狀持續了兩個多月，處方也毫不見效。直到有一天，她感覺到腹部劇痛，照了鏡子，才發現自己的肚子「掉下來了」。

凱蒂將她的狀況告訴醫生，醫生才發現，原來凱蒂患有的是卵巢囊腫。更驚人的是，凱蒂的囊腫已經長到了14磅重（約6.3公斤），已經接近一對雙胞胎嬰兒的重量。這個囊腫嚴重擠壓她的器官，導致器官異位，這也是她之所以感到痛苦的原因。

凱蒂最後接受手術，成功切除了囊腫，卻也讓她失去了其中一個卵巢。原本以為這可能會導致她無法生育，然而就在六個月後，她便成功懷孕，並且在隔年生下了她的寶貝女兒夏娃。

「我現在快樂多了。」凱蒂表示，「她為我帶來了幸福！謝天謝地，我的囊腫沒有帶走我的生育能力。」

懷孕 手術 生育
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

癱瘓狗被「退貨3次」 輪椅新主人超疼：看到牠就像看到自己

酒精棉片被買光 糖尿病患者無奈棄打胰島素

寒假延長2周 泌尿科醫師建議「割包皮好時機」

玻璃碎片亂丟！清潔人員小腿遭割超深傷口⋯鞋、襪都染血

相關新聞

村民喜包車到外地參加婚禮 9人卻慘遭高壓電電死

印度奧里薩邦日前有43名居民包車到外地參加婚禮，沒想到巴士卻在路上遭高壓電線砸中起火，造成9人遭電死，而當地政府表示，將會提供補償給家屬，但有居民指出，此高壓電早有問題，政府都沒有處理才釀悲劇。

日本罪犯5成曾遭家暴 出獄再犯率高

幼時的家暴陰影會讓人走上罪犯之路？日本千葉大學研究發現，將近一半的罪犯幼時曾遭受家暴。研究者羽間京子指出，超過一半的受訪者面對家暴都選擇忍氣吞聲，一旦壓抑的情緒爆發，便有可能犯下罪行。有「監獄先生」美譽的黃明鎮牧師受訪時表示，在台灣比例也相仿，面對家暴學習饒恕是重要課題。

無懼疫情爆發 基督徒上街送口罩

基督徒勇氣令人佩服！令全世界聞之色變的新型冠狀病毒在中國湖北省爆發疫情以來，至今已奪走超過800條人命，但湖北許多基督徒不僅上街發送口罩給路人，也趁機向民眾傳福音，希望在人心惶惶期間，為民眾捎來一絲安慰

日影《王牌辯士》的反思：台灣也有辯士嗎？

《王牌辯士》的官方網站裡，提到辯士是日本電影的特色。事實上，日治時期的台灣也有辯士傳統。至於台灣辯士與日本辯士有何不同？我們或可以殖民現代性的歷史脈絡，從被殖民者的抵抗以及現代化所帶來的文化產業兩方面來理解。

英女孕吐頻尿又掉髮誤認懷孕 「胎兒」竟是六公斤囊腫

凱蒂・福爾摩斯（Katie Holmes）發現自己的生理期停止時，她一度以為自己懷孕了。她的肚子一天比一天大起來，路上遇到的人也都會主動讓座給她、詢問她的預產期，甚至也出現過類似孕吐的現象。然而，一切檢測都指出，她並沒有懷孕。

將禿頭喻作「明亮的中央天窗」 房產廣告引爭議

英國近期因為一則在地下鐵站內貼出的不動產廣告引起了爭議。廣告中，特寫了一名頭頂稀疏的男子背影，將光禿頭頂比作採光用的天窗。

騎士或麻匪？奈及利亞「摩托暴民黨」與機車禁令大掃蕩

「『摩托暴民黨』犯罪，正肆虐拉哥斯。」非洲國家奈及利亞的第一大城拉哥斯（Lagos），是奈國、甚至全非洲最繁榮的商業金融大城，但由於大眾運輸匱乏、惡劣的塞車日常，「計程摩托車」於是成為拉哥斯最受歡迎的交通工具。但伴隨摩托車潮衍生的交通與治安問題，卻讓拉哥斯政府極為頭痛...

日流感患者 十年來最少

日本1月底的流感患者人數已降至約十年來低點，安倍當局表示，部分原因是對抗新型冠狀病毒（武漢肺炎）的預防措施發揮效果。

7歲童血癌病逝母數年未走出陰霾 電視台VR助重聚

面對子女突然離世，父母最害怕的莫過於來不及說再見。韓國電視台一節目最近播出母女「重逢」的片段，令不少觀眾為之動容，製作組為了讓一名3年多前痛失7歲女兒的媽媽不再只有悲痛回憶，花大約8個月的時間，邀請技術公司製作VR（虛擬現實）影像，兩母女在虛擬世界互動一刻，其餘家人和團隊在現場也不禁落淚。

南極洲溫度創新高 攝氏18.2度跟台北一樣暖

紐約時報報導，世界上最冷、風勢最強也最乾燥的大陸南極洲，6日出現有紀錄以來最高溫，阿根廷在南極半島北端的艾斯伯蘭薩研究站...

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

台灣珍珠奶茶去年在日本掀起一股前所未有的熱潮，不只推出各式珍珠創意料理，網路上還出現「放手喝珍奶」、「鼻孔塞珍珠」等挑戰，讓台灣人看得目瞪口呆...

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

路透：鴻海鄭州廠已接獲政府復工許可 深圳廠協調中

新冠病毒是生化武器？ 崔天凱與美參議員大打口水戰

今天開盤前 五件國際事不可不知

泰國槍手屠殺29人遭擊斃 疑因房屋買賣糾紛行凶

日企以新冠肺炎疫情為契機 實施遠距辦公

不只鴻海 陸多家汽車廠、國營石化廠緊急動員生產口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。