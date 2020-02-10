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將禿頭喻作「明亮的中央天窗」 房產廣告引爭議

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一家不動產公司在地鐵中貼出一則海報，將脫髮症比喻作天窗，引起乘客們的不適。圖／Twitter

英國近期因為一則在地下鐵站內貼出的不動產廣告引起了爭議。廣告中，特寫了一名頭頂稀疏的男子背影，將光禿頭頂比作採光用的天窗。

根據Metro報導，這則廣大爭議的廣告海報本月出現在英國倫敦市的布里克斯頓（Brixton）車站內，該廣告是來自倫敦老牌不動產公司「Marsh and Parsons」。廣告中特寫了一名頭頂稀疏的男性，並寫上了這樣的廣告標語：「關鍵的中央天窗可以創造明亮又開放的生活空間。」

將天窗和雄性禿比喻在一起的這張海報，引起了地下鐵乘客的各種不快：「作為脫髮症患者的家長，麻煩你們告訴我為什麼你們會覺得用這種冒犯的方式描述脫髮症患者可以達到你們的廣告效果！」、「這個廣告對於飽受禿頭所苦的人而言，除了厭惡之外還是厭惡。」

許多人透過社群網站，要求Marsh and Parsons撤下這則廣告，之後業者做出回應：「引起大家的不適感並非我們的本意。這則廣告作為專案的一部分已經行之多年，我們的做法是將不動產仲介的行話或倫敦的地名，和人們的印象連結在一起。我們過去從未收過這類的回應，但在過去二十四小時內所出現的負面回應引起了我們的關心。顯然這則廣告已經冒犯到許多患有症患者的乘客，對此我們深感遺憾，我們並非有意引起任何不適。」

不過，儘管Marsh and Parsons對該廣告表達了他們的歉意，但他們似乎沒有撤下海報的打算。

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