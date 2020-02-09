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7歲童血癌病逝母數年未走出陰霾 電視台VR助重聚

香港01 / 記者朱利安／報導
一名韓國媽媽3年前痛失愛女，電視台最近以VR技術協助兩母女「再見」，感動大批網民。 MBCdocumentary影片截圖

面對子女突然離世，父母最害怕的莫過於來不及說再見。韓國電視台一節目最近播出母女「重逢」的片段，令不少觀眾為之動容，製作組為了讓一名3年多前痛失7歲女兒的媽媽不再只有悲痛回憶，花大約8個月的時間，邀請技術公司製作VR（虛擬現實）影像，兩母女在虛擬世界互動一刻，其餘家人和團隊在現場也不禁落淚。

據節目介紹，韓國一個育有四兄妹的家庭，次女娜妍（나연，音譯）在2016年夏天突然病倒，最後確診患上血癌不幸離世。自此母親張智成（장지성，音譯）一直心感內疚和不捨，家中放滿娜妍的照片，每個月都會帶着她生前最喜歡的公仔去拜祭。

直至去年，韓國電視台MBC有節目組得知娜妍一家的情況，為了讓母親「再見」愛女一面，不再留有遺憾，便找來一間VR技術公司打造專屬她們的空間。長達8個月的製作時間，團隊以家人手機中娜妍的照片和影片，分折其表情、聲音、特有肢體語言，再找來年齡相近的小朋友協助製作娜妍的外觀。

由於希望母親能與「娜妍」對話，他們以家庭影片中的聲音作基礎，再讓5名同齡孩子各錄取800多條配音。最後電視台在周二（6日）播出節目，看到母親戴上VR眼鏡「重遇娜妍」，她們被設定在郊外小屋相遇，「娜妍」為母親拍照、兩人慶祝生日等場面，讓坐在攝影棚外的家人及節目組人員都感動落淚。相隔3年多再遇愛女的張智成，亦全程啜泣痛哭。

結束「見面」後，張智成表示：「看着一邊微笑一邊叫我的娜妍，雖然只是短暫的時間，但真的感到非常幸福，好像是一直都想要做的夢一樣。」節目播出後網民反應非常熱烈，紛紛留言指被感動得哭了，「令人心碎，忍不住哭了」、「我是媽媽，所以很明白她那種心情」、「感受到母親渴望再見一次女兒的心意」，希望娜妍家人能盡快走出傷痛。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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